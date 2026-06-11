— Coupe du monde : le Mexique bat l’Afrique du Sud 2-0 dans un match à trois cartons rouges

Pays hôte avec les États-Unis et le Canada, le Mexique a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en s’imposant face à l’Afrique du Sud au stade Aztèque de Mexico (2-0). Julian Quiñones et Raul Jimenez ont marqué pour El Tri, dans une rencontre marquée par trois expulsions en seconde période.

Une entrée réussie pour le Mexique

Le Mexique n’a pas manqué son premier rendez-vous. Devant son public, au stade Aztèque de Mexico, El Tri a remporté le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l’Afrique du Sud (2-0), jeudi soir. Attendu pour lancer son tournoi à domicile, le Mexique a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Dès les premières minutes, les joueurs mexicains ont mis de l’intensité, occupé le camp sud-africain et imposé leur rythme à une équipe des Bafana Bafana en difficulté. La récompense est arrivée très tôt. À la 9e minute, Julian Quiñones a ouvert le score pour le Mexique. Une entame idéale pour les hommes d’El Tri, portés par leur public et déjà installés dans leur match.

Quiñones lance El Tri

Avec ce but rapide, le Mexique a pu gérer la rencontre avec maîtrise. L’Afrique du Sud, dominée dans les duels et rarement dangereuse, n’a pas réussi à réellement inquiéter la défense mexicaine. El Tri a conservé le ballon, contrôlé les espaces et empêché les Sud-Africains de construire des séquences longues. Malgré l’avantage au score, les Mexicains sont restés sérieux, sans s’exposer inutilement. L’Afrique du Sud a tenté de réagir, mais sans trouver de solution dans les trente derniers mètres. Le Mexique, plus juste et plus tranchant, a gardé son avance jusqu’à la pause.

Sithole expulsé, l’Afrique du Sud craque

La rencontre a basculé au retour des vestiaires. À la 49e minute, Yaya Sithole a été expulsé côté sud-africain pour une faute en position de dernier défenseur. Déjà impliqué négativement sur l’action du premier but, le joueur des Bafana Bafana a laissé son équipe à dix alors qu’elle était menée. Cette exclusion a profondément compliqué la mission de l’Afrique du Sud. En infériorité numérique, les Sud-Africains ont reculé et laissé encore plus d’espaces au Mexique. El Tri en a profité pour accentuer sa domination. À la 67e minute, Raul Jimenez a inscrit le deuxième but mexicain. Ce but a confirmé la supériorité du Mexique et mis fin au suspense dans une rencontre largement contrôlée par le pays hôte.

Trois cartons rouges dans une fin de match tendue

La fin de rencontre a été marquée par une forte tension disciplinaire. Après l’expulsion de Yaya Sithole à la 49e minute, l’Afrique du Sud a terminé la rencontre à neuf après le carton rouge reçu par Themba Zwane à la 84e minute. Réduits à deux joueurs de moins, les Bafana Bafana n’ont plus eu les moyens de revenir. Le Mexique a continué à gérer son avance, sans prendre de risque. Dans le temps additionnel, El Tri a également été sanctionné. Cesar Montes a reçu un carton rouge à la 90e+2 minute, laissant le Mexique finir la rencontre à dix. Le match s’est donc terminé à dix contre neuf, avec trois cartons rouges au total. Malgré cette fin de match hachée, le Mexique a conservé son avantage et validé un succès net.

Le Mexique prend les commandes

Avec cette victoire 2-0, le Mexique réussit parfaitement son entrée dans la Coupe du monde 2026. Devant son public, El Tri a répondu présent, marqué rapidement, contrôlé la rencontre et profité des erreurs sud-africaines. L’Afrique du Sud commence de son côté son tournoi par une défaite difficile, alourdie par deux expulsions et une seconde période passée en infériorité numérique. Dans le groupe A, le Mexique prend provisoirement la tête avant le match entre la République tchèque et la Corée du Sud. Pour El Tri, le départ est idéal. Pour les Bafana Bafana, la suite s’annonce déjà sous pression.