Coupe du monde 2026 : les Bleus obtiennent un accord avec la FFF sur leurs primes

La Fédération française de football et les joueurs de l’équipe de France ont trouvé un accord sur deux sujets sensibles avant la Coupe du monde 2026 : les primes versées aux internationaux et le nombre de places attribuées aux familles des joueurs pendant la compétition. Les discussions ont été finalisées ces dernières heures. Philippe Diallo, président de la FFF, a finalement accepté les demandes portées par les Bleus, notamment par Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France.

La FFF voulait boucler le dossier avant le Mondial

La Fédération souhaitait régler ce dossier avant le début de la compétition afin d’éviter toute tension interne pendant le tournoi. L’objectif était clair : sécuriser un accord global avec les joueurs sur les conditions financières et l’accompagnement familial durant la Coupe du monde. Les primes constituaient l’un des principaux points de négociation. Le nombre de places accordées aux proches des joueurs pour chaque rencontre faisait également partie des discussions.

Aucun montant communiqué

Pour l’instant, aucun chiffre précis n’a été rendu public. Les détails de l’accord, notamment le montant des primes ou le nombre exact de places attribuées aux familles, n’ont pas filtré. Mais le principe d’un accord est désormais acté. Les joueurs ont obtenu des garanties de la part de la FFF sur les deux dossiers.

Un dossier refermé avant l’entrée en compétition

Avec cet accord, les Bleus évitent un sujet de friction avant la Coupe du monde 2026. La Fédération peut désormais considérer le dossier comme réglé, tandis que les joueurs disposent d’un cadre validé concernant leurs primes et la présence de leurs proches pendant la compétition.