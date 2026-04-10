Moundir : « Avec APO, le poker redevient une aventure humaine »

Figure emblématique de l’aventure et désormais passionné incontournable du poker, Moundir Zoughari s’impose aujourd’hui comme une voix singulière du circuit. À l’occasion des WSOP-C d’Aix-en-Provence organisés par Texapoker, , il revient pour Entrevue sur sa rencontre déterminante avec Apostolos Chantzis, alias APO, et sur ce qui fait, selon lui, l’âme du poker populaire.

Entrevue : Qu’est-ce que représentent pour vous les WSOP-C d’Aix-en-Provence ?

Moundir Zoughari : Quand on me parle des WSOP-C d’Aix-en-Provence, je ne peux pas m’empêcher de sourire. C’est un événement qui me touche profondément, parce qu’il incarne exactement ce que j’aime dans le poker : l’accessibilité, la passion, et la magie des rencontres.

Justement, vous évoquez souvent une rencontre marquante liée à cet événement…

Oui, parce que ces WSOP-C sont organisés parTexapoker, la structure d’APO. Et pour moi, tout part de là. La première fois que j’ai croisé APO, c’était au Winamax Poker Tour du Cercle Clichy Montmartre. Je jouais, je vivais ma passion… et il y a eu cette rencontre. Une de celles qu’on n’oublie pas. Le genre de moment où tu sens immédiatement que tu as en face de toi quelqu’un d’authentique, quelqu’un qui aime vraiment ce jeu et les gens qui le jouent. Ça a été le début d’une belle aventure humaine et pokeristique qui se poursuit encore aujourd’hui.

Qu’est-ce qui fait, selon vous, la singularité d’APO dans le monde du poker ?

APO, c’est un homme qui a consacré sa vie à démocratiser le poker en France. Parti de rien ou presque, il a su créer des tournois accessibles à tous, avec une âme, une identité, et une exigence que beaucoup d’organisateurs bien plus grands n’ont pas. Aujourd’hui, c’est incontestablement la figure emblématique du poker populaire en France. Le numéro un des organisateurs de tournois à petit prix. Pas d’esbroufe, pas de chichi, juste du poker, bien fait, pour tout le monde. Et surtout, ce n’est plus seulement en France. Il a étendu sa vision à toute l’Europe : en Italie, en Belgique, à Malte, mais aussi à Barcelone, Peralada et avec un WSOP-C à Madrid. Il a exporté ce poker accessible bien au-delà de nos frontières. Et moi, je suis convaincu qu’un jour, il sera dans le monde entier. Parce que ce qu’il fait, ça transcende les frontières.

Il y a eu aussi un moment charnière avec les WSOP…

Oui, et ça a marqué tout le milieu. La rencontre entre APO et Grégory Chochon a créé un vrai buzz. De là est née quelque chose d’historique : une signature unique portant la marque WSOP-C sur plusieurs étapes, en France, en Belgique, à San Remo, à Malte… et ce n’est pas fini. C’est la preuve que quand la passion rencontre l’ambition, il n’y a plus de frontières.

Cette édition semble particulièrement exceptionnelle…

Elle l’est clairement. On parle de douze bagues WSOP-C à gagner… douze. C’est énorme. Et chaque vainqueur repart avec un package de 5 000 dollars pour les WSOP aux Bahamas. Douze packages, douze rêves qui peuvent devenir réalité. Pour un joueur amateur et passionné, c’est une opportunité folle.

Vous insistez aussi sur l’expérience globale ?

Oui, parce que c’est essentiel. Tout se déroule au Casino Pasino Partouche, qui est pour moi le numéro un en France. Le Groupe Partouche fait un travail exceptionnel. Les conditions sont incroyables. Le restaurant, le buffet… on est sur une qualité qu’on ne voit nulle part ailleurs dans le circuit. Mais surtout, c’est l’accueil. On est suivis, dorlotés, chouchoutés du début à la fin. Il y a une vraie chaleur, un esprit festif, une ambiance qui rappelle Las Vegas dans ses grands moments. On ne vient pas juste jouer au poker, on vit une expérience complète. Et ça donne envie de revenir encore et encore.

Où en êtes-vous dans votre parcours aujourd’hui ?

12 ans avec Winamax, un vrai rêve. 12 ans de radio avec RMC Poker Show où je m’éclate avec Daniel Riolo et notre producteur Jérémy Sirvin… Et pour les projets, j’ai hâte et j’espère vous annoncer une super news.

Un dernier mot pour les joueurs ?

Rendez-vous à Aix. Venez jouer, venez rêver… les bagues vous attendent.