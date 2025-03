Cinq ans après le Covid et de nombreuses polémiques, Macron s’exprime: «Je pense aux drames humains. Le Covid-19 a bouleversé nos vies.»

Il y a 5 ans déjà, la France était confrontée au Covid et au confinement. À l’occasion de cet «anniversaire», Emmanuel Macron a publié un message sur X.

Le chef de l’État, dont les décisions n’ont pas forcément laissé un très bon souvenir aux Français, a tout de même tenu à déclarer :

« Il y a cinq ans, notre pays s’apprêtait à affronter l’une des épreuves les plus difficiles de son histoire récente, le Covid-19.

La France s’est confinée. Mais jamais elle ne s’est arrêtée. Face à l’inconnu, face à l’épreuve, elle s’est unie.

Les Françaises et les Français ont fait face avec courage. Nous avons pris soin les uns des autres. Nous avons fait preuve de solidarité dans les moments les plus durs, de résilience quand tout semblait vaciller.

Chaque soir à 20h, quand le silence des rues semblait figer le pays, des millions de mains faisaient résonner l’espoir. Aux fenêtres, les Français applaudissaient et frappaient sur des casseroles pour dire « merci », battement de cœur collectif en hommage à celles et ceux qui nous soignaient et nous protégeaient.

Nos soignants n’ont pas compté leurs heures. En première ligne, exemplaires, héroïques, ils ont sauvé un nombre incalculable de vies.

À leurs côtés, les enseignants ont continué de transmettre le savoir. Les agriculteurs, transporteurs et caissiers ont nourri la Nation. Tandis que des millions de Français ont dû stopper leur activité, les éboueurs, agents d’entretien et postiers, nos forces de l’ordre, nos pompiers et nos militaires, ont assuré l’essentiel. Les chercheurs ont avancé sans relâche pour comprendre et lutter. Tous ont tenu le pays debout.

Comme ont tenu le pays debout ceux qui se sont engagés pour fabriquer des masques et, le jour venu, pour vacciner, vacciner, vacciner.

Cinq ans après, je pense avec émotion au décompte quotidien des victimes et à toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Aux familles qui aujourd’hui encore ont le sentiment de ne pas avoir pu dire au revoir dignement.

Je pense aux drames humains, aux douleurs silencieuses et aux déchirements tus. Je pense à notre jeunesse qui a souvent souffert de la solitude et a accepté de sacrifier des mois parmi les plus beaux pour protéger les plus vulnérables.

Le Covid-19 a bouleversé nos vies.

Mais il a aussi révélé la force de notre unité qui ne doit jamais cesser de nous inspirer et de nous guider.

Ensemble il y a cinq ans.

Ensemble aujourd’hui.

Ensemble pour demain.»