Idris Elba : «Le public n’accepterait pas un acteur noir» dans le rôle de James Bond

L’acteur britannique met fin à une rumeur qui l’a suivi pendant des années. Pour Idris Elba, l’hypothèse de le voir incarner 007 n’a jamais été réaliste, notamment parce qu’une partie du public international n’accepterait pas un James Bond noir.

Une rumeur qui ne tenait pas, selon lui

Idris Elba ferme clairement la porte à James Bond. Longtemps cité parmi les favoris possibles pour succéder à Daniel Craig, l’acteur britannique assure qu’il n’a jamais considéré cette piste comme sérieuse. À 53 ans, il explique que l’idée l’a flatté, mais qu’elle n’a jamais correspondu, selon lui, à une possibilité concrète pour la franchise. L’acteur estime que James Bond a été conçu d’une certaine manière et que le personnage reste lié à une image très installée dans l’imaginaire du public. Pour lui, « le public n’accepterait pas un acteur noir»

« Certains marchés » ne suivraient pas

Idris Elba affirme que certains publics n’accepteraient pas un acteur noir, et plus précisément africain, dans le rôle de Bond. Il évoque des marchés internationaux où cette version du personnage ne correspondrait pas aux attentes culturelles d’une partie des spectateurs. Pour lui, la franchise James Bond est mondiale, et tous les publics ne réagiraient pas de la même façon à un tel changement. L’acteur ne présente donc pas son retrait comme une simple question d’âge ou de calendrier. Il explique surtout que le rôle, tel qu’il existe dans la culture populaire, reste encadré par des codes très précis. Selon lui, ces codes rendent peu probable l’arrivée d’un Bond noir dans le format classique de la saga.

Bond doit rester Bond, dit Elba

Idris Elba insiste aussi sur la nature du personnage. Pour lui, James Bond relève d’abord du fantasme, du divertissement et de l’évasion. Il ne souhaite pas voir la franchise modifiée dans le seul but de répondre à une attente politique ou culturelle du moment. Il résume cette position en appelant à ne pas chercher à rendre Bond « woke », mais à préserver ce qui fait l’identité du personnage. Cette déclaration tranche avec les années de spéculations autour de son nom. Idris Elba a souvent été présenté comme un candidat crédible par une partie du public et des médias, mais il répète aujourd’hui qu’il n’a jamais été réellement dans la course.

La succession de Daniel Craig reste ouverte

Daniel Craig a quitté le rôle après Mourir peut attendre, sorti en 2021. Depuis, la question de son successeur reste l’un des dossiers les plus surveillés de l’industrie du cinéma. Aucun nouvel acteur n’a encore été officiellement annoncé pour incarner 007. La prochaine étape de la franchise est désormais pilotée par Amazon MGM Studios. Le futur film James Bond doit être réalisé par Denis Villeneuve, avec Steven Knight au scénario. Amy Pascal et David Heyman sont annoncés à la production, tandis que Tanya Lapointe doit en être productrice exécutive.