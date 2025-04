Cardi B suscite la controverse avec une coupe de cheveux « folle »

La chanteuse Cardi B a surpris tout le monde avec une apparence différente lors de sa dernière apparition, où elle a coupé ses cheveux noirs de manière audacieuse, suscitant une large réaction du public.

La coiffeuse Mia Jackson, également connue sous le nom de Tokyo Styles, a créé ce nouveau style et a coupé les cheveux de Cardi B de manière remarquable, optant pour une coupe asymétrique et courte, dans un look moderne qui renforce l’image artistique de la rappeuse. La coiffure était « folle » et audacieuse, avec un court qui arrivait jusqu’à la nuque et une frange courte et irrégulière couvrant uniquement le front d’un côté, tandis que l’autre côté de la frange était long et recouvrait l’œil droit.

La coiffeuse a commenté sur une vidéo dans laquelle elle coiffait les cheveux de Cardi B avant une séance photo en disant : « J’aime créer des styles différents et me défier, merci ma sœur pour ta confiance en moi. »

Le public a réagi massivement au look de la star mondiale, affirmant que la coupe était audacieuse, mais réalisée sur des cheveux artificiels, ce qui signifie que n’importe qui pourrait adopter cette coupe tant qu’il ne nuit pas à ses vrais cheveux, ce qui correspond bien à la personnalité de Cardi B.

Cardi B a choisi une robe élégante de couleur blanche, au design simple, sous forme de blazer long avec des boutons latéraux. Cette robe marque sa première apparition officielle dans le cadre de sa nouvelle collection de mode en collaboration avec la marque « Revolve ». De plus, la rappeuse lancera une ligne de produits de beauté dans le cadre de ce partenariat.