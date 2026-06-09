Le Kirghizstan sort de la liste noire aérienne de l’Union européenne

La présidence kirghize a annoncé lundi soir le retrait des transporteurs aériens du pays de la liste noire de l’Union européenne. Cette décision met fin à près de deux décennies d’interdiction de vol dans l’espace aérien européen. Le Kirghizstan figurait parmi les rares États au monde dont l’ensemble des compagnies se voyaient refuser l’accès au ciel européen pour des raisons de sécurité. Le président Sadyr Zhaparov avait exprimé cet espoir lors de l’inauguration de l’aéroport de Karakol, quelques jours avant l’annonce officielle.

Des liaisons directes vers l’Europe

Ce retrait ouvre la voie à l’établissement de liaisons aériennes directes entre le Kirghizstan et les capitales européennes. Les autorités du pays d’Asie centrale y voient une opportunité majeure pour développer le tourisme vers cette destination spectaculaire, réputée pour ses montagnes et ses paysages naturels. L’interdiction européenne constituait jusqu’ici un frein important au développement des échanges commerciaux et touristiques entre la région et l’Europe.

La liste noire de l’UE recense les compagnies aériennes jugées non conformes aux normes internationales de sécurité. Elle est régulièrement actualisée en fonction des progrès réalisés par les pays concernés. Le Kirghizstan devait démontrer des améliorations substantielles dans la surveillance de sa flotte et le respect des protocoles de sécurité pour obtenir ce retrait. Cette évolution témoigne des efforts entrepris par les autorités kirghizes pour moderniser leur secteur aérien et répondre aux exigences européennes.