Yvelines, appel à témoins : un corps enterré en forêt, l’enquête piétine

Près de neuf mois après la macabre découverte, l’identité de l’homme retrouvé enterré en forêt de Gambais demeure un mystère. Le parquet de Versailles et la gendarmerie lancent un appel à témoins pour tenter de percer cette énigme, alors qu’aucune correspondance ADN ni lien avec une disparition connue n’a pu être établi à ce jour. C’est en juillet 2024 que le corps a été mis au jour, enfoui sous terre dans un secteur boisé des Yvelines. Les investigations, menées par la section de recherches de Versailles, n’ont permis ni d’identifier la victime ni de l’associer à un signalement de disparition.

Un corps non identifié, aucun lien avec une disparition

Selon les éléments rendus publics, l’homme serait de corpulence forte, à la peau claire, porteur d’une courte barbe. Au moment de sa découverte, il portait une chaîne ornée d’une croix et d’un médaillon orthodoxe, un tee-shirt, un survêtement, une veste et des chaussures de sport. L’ADN prélevé n’a trouvé aucun écho dans les fichiers nationaux. Une information judiciaire contre X a été ouverte fin octobre 2024 pour homicide volontaire, bien que les juges d’instruction n’excluent aucune hypothèse, y compris celles d’un décès non criminel. Aucun élément sur d’éventuelles traces de coups n’a été communiqué à ce stade. Le ministère public appelle désormais toute personne disposant d’informations, même minimes, à contacter les enquêteurs. Le mystère reste entier, et la clé pourrait venir d’un détail ou d’un témoignage passé inaperçu.

Toute personne disposant d’information « de nature à éclairer l’enquête » est invitée à contacter la section de recherches de Versailles : Par téléphone (06.33.54.06.51). Par courriel ([email protected]).