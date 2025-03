Villeneuve-Saint-Georges : Louis Boyard lâché par ses alliés, isolé au conseil municipal !

Le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges, prévu ce lundi 17 mars, entérine une nouvelle fracture à gauche. Cinq colistiers du député insoumis Louis Boyard ont annoncé la création d’un groupe d’opposition distinct, baptisé « Dignité et Solidarité », sous la présidence de Mamadou Traoré. Cette initiative isole politiquement le parlementaire, qui ne peut désormais plus former de groupe faute d’un nombre suffisant d’élus.

Les dissensions internes, déjà palpables après l’échec de Boyard aux municipales face à la maire LR Kristell Niasme, ont conduit à cette scission. Ses anciens alliés lui reprochent une gestion inefficace de la campagne et un manque d’implantation locale. Mamadou Traoré, initialement pressenti pour mener la liste avant d’être écarté par LFI, affirme vouloir structurer l’opposition en vue des élections municipales de 2026.

Louis Boyard minimise l’événement, affirmant qu’« il n’y avait pas de groupe à proprement parler » et que seul « le combat politique compte ». Il plaide néanmoins pour une unité future de la gauche en vue des prochaines échéances électorales. Pour l’heure, il siège aux côtés de sa seule alliée restante, Fadwa Sadak, dans une opposition plus fragmentée que jamais.