United a dépensé environ 18 millions de dollars pour les licenciements de Ten Hag et Ashworth

Le club de Manchester United a déboursé environ 14,5 millions de livres sterling (soit 18,3 millions de dollars) pour mettre fin aux contrats de son entraîneur Erik ten Hag, de son directeur sportif Dan Ashworth et d’autres membres du staff technique, selon les derniers rapports financiers du club publiés mercredi.



Actuellement en difficulté, United, sacré champion d’Angleterre à 20 reprises, occupe la 15ᵉ place de la Premier League après sa défaite 1-0 contre Tottenham dimanche, avec seulement West Ham et Wolverhampton le séparant de la zone de relégation.



L’arrivée du nouvel entraîneur Ruben Amorim n’a pas permis d’améliorer la situation depuis qu’il a succédé à Ten Hag, limogé en octobre dernier, soit seulement 116 jours après que le club ait prolongé son contrat jusqu’en 2026.



Cette décision coûteuse prise par le groupe Ineos, sous la direction de Jim Ratcliffe, s’est alourdie avec le départ précipité de Dan Ashworth. Ce dernier, arrivé de Newcastle après de longues négociations, a quitté Old Trafford le 8 décembre, à peine cinq mois après sa nomination.



Les comptes financiers de United pour le trimestre clos au 31 décembre indiquent que ces licenciements sont répertoriés sous les « éléments exceptionnels ».



« Le coût des éléments exceptionnels pour le trimestre s’élève à 14,5 millions de livres sterling », a précisé le club, soulignant que cette somme couvre les indemnités de départ de Ten Hag et de plusieurs membres de son staff.



Les résultats financiers détaillent également que l’indemnité versée à l’entraîneur néerlandais et son staff s’élève à 10,4 millions de livres sterling, laissant supposer que la séparation avec Ashworth a coûté environ 4,1 millions de livres sterling.