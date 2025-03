Un titre inédit de Marianne Faithfull dévoilé avant la sortie de son EP posthume en avril

Un morceau inédit de Marianne Faithfull, Burning Moonlight, a été révélé ce vendredi 14 mars, en avant-première d’un EP posthume qui sortira le 12 avril en vinyle et le 6 juin en format numérique. Ce projet, composé de quatre titres enregistrés l’an dernier, était initialement prévu pour février, mais son annonce a été retardée en raison du décès de l’artiste le 30 janvier dernier à l’âge de 78 ans. Son fils, Nicholas Dunbar, a partagé un message émouvant : “Marianne vivait pour créer et jouer de la musique. Jusqu’à la toute fin, elle attendait avec impatience cette sortie qui vient compléter et célébrer sa carrière exceptionnelle.”

L’EP Burning Moonlight reflète les différentes facettes de la carrière musicale de Faithfull. Selon le producteur exécutif Andrew Batt, une des faces rend hommage à son premier album pop sorti en 1965, tandis que l’autre s’inspire de son album folk Come My Way. Le morceau-titre, diffusé aujourd’hui, est décrit comme “une ballade poignante sur la résilience et la tolérance”. Faithfull elle-même avait confié, après avoir achevé ce projet : “C’est le bon moment pour regarder en arrière. Je ne suis pas particulièrement nostalgique, mais je savoure cette période de réflexion.”

Figure emblématique du Swinging London, Marianne Faithfull s’était fait connaître en 1964 avec le tube As Tears Go By, écrit pour elle par Mick Jagger et Keith Richards. Après une période marquée par des épreuves personnelles, elle avait signé un retour triomphal en 1979 avec Broken English, avant de s’orienter vers le jazz et le blues avec Stranger Weather en 1987. Ce dernier projet musical vient ainsi clore en beauté la discographie d’une artiste visionnaire, dont la voix et les textes ont marqué plusieurs générations.