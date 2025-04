Un nouvel agent d’intelligence artificielle d’Amazon fera vos achats sur d’autres sites

Amazon a annoncé jeudi qu’elle avait commencé à tester un nouvel agent d’achat basé sur l’intelligence artificielle, baptisé « Buy for Me » (soit « Achète pour moi »), avec un groupe restreint d’utilisateurs.

Si Amazon ne vend pas un produit recherché par un utilisateur, la fonctionnalité « Buy for Me » proposera alors des articles disponibles sur d’autres sites internet.

Ensuite, l’utilisateur pourra sélectionner l’un de ces produits et finaliser son achat sans quitter l’application d’Amazon, selon un rapport publié par le site spécialisé TechCrunch.

Amazon devient ainsi la dernière entreprise à lancer un agent d’achat basé sur l’IA, rejoignant des sociétés comme OpenAI, Google et Perplexity, qui ont toutes présenté des agents similaires capables de naviguer sur le web et d’aider les utilisateurs à effectuer des achats.

Bien qu’Amazon soit déjà la plateforme préférée de la majorité des internautes pour faire leurs achats en ligne, cet agent « Buy for Me » pourrait lui permettre de capter encore plus d’activité dans le secteur du commerce électronique.

L’agent IA d’Amazon pourra visiter un site externe, sélectionner le produit demandé, remplir le nom de l’utilisateur, son adresse de livraison et les détails de paiement, tout cela automatiquement, selon les déclarations de l’entreprise.

Amazon précise que cet agent est propulsé par ses propres modèles d’IA appelés Nova, ainsi que par Claude de la société Anthropic.

L’un de ces modèles pourrait être Nova Act, un agent d’IA récemment dévoilé par Amazon, capable d’interagir de manière autonome avec des sites web sans intervention humaine.

Amazon indique également que « Buy for Me » utilise un système de chiffrement pour insérer de manière sécurisée les informations de facturation de l’utilisateur sur les sites externes, sans qu’Amazon ne puisse voir ce que l’utilisateur achète en dehors de sa plateforme.

C’est une approche inédite par rapport à celle des agents de Google ou d’OpenAI, qui exigent que les utilisateurs saisissent eux-mêmes leurs informations de carte bancaire, ou à celle de Perplexity, dont l’agent utilise une carte prépayée pour effectuer les achats.

Cependant, le fait de confier ses données bancaires à une IA, sujette aux erreurs ou aux « hallucinations », pourrait inquiéter certains utilisateurs.

L’expérience montre que les agents d’achat par IA peuvent souvent être lents à traiter les commandes et qu’ils rencontrent régulièrement des bugs en cours de route.