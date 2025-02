Un hommage vibrant à Georges Bizet au Théâtre du Châtelet

Le Théâtre du Châtelet met à l’honneur Georges Bizet, à l’occasion des 150 ans de sa disparition, en présentant une soirée exceptionnelle mêlant drame et comédie musicale. À l’affiche du 24 mai au 3 juin 2025, le programme réunit deux œuvres contrastées du compositeur : L’Arlésienne, inspirée de la nouvelle d’Alphonse Daudet, et Le Docteur Miracle, une opérette en un acte composée à seulement 18 ans.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Festival Palazzetto Bru Zane Paris, dédié à la redécouverte de la musique romantique française. Pierre Lebon signe à la fois la mise en scène et les costumes de cette double production, portée par le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Une redécouverte de L’Arlésienne dans son intégralité

Si L’Arlésienne est souvent réduite à sa célèbre suite orchestrale, cette production permet d’en découvrir la partition complète, rarement jouée. Présentée sous forme de conte musical, cette version mêle récitant, acteurs-danseurs et chanteurs pour restituer toute la richesse dramatique de l’œuvre. Hervé Lacombe, musicologue et biographe de Bizet, a conçu cette adaptation pour réconcilier le texte et la musique, offrant ainsi un éclairage nouveau sur ce chef-d’œuvre.

Le Docteur Miracle, une opérette pleine de malice

En seconde partie, changement d’ambiance avec Le Docteur Miracle, une comédie légère et enlevée. Ce petit bijou d’opéra-comique, créé en 1857 sous l’impulsion de Jacques Offenbach, met en scène les ruses d’un jeune homme désireux d’épouser Laurette, la fille du Podestat de Padoue. Pour parvenir à ses fins, il se fait passer pour un médecin aux méthodes douteuses, donnant lieu à des situations burlesques et à des numéros musicaux pleins d’énergie. Parmi eux, le célèbre “quatuor de l’omelette”, qui avait été bissé lors de sa première représentation.

Une mise en scène audacieuse entre lyrisme et humour

En réunissant un drame musical intense et une comédie pétillante, cette soirée propose un regard original sur l’œuvre de Bizet, oscillant entre lyrisme et légèreté. Pierre Lebon insuffle à la mise en scène une énergie théâtrale et visuelle, jouant sur des éléments scénographiques ingénieux et une direction d’acteurs précise.

Cette production s’adresse autant aux passionnés de musique classique qu’aux curieux, désireux de découvrir une autre facette de Bizet, au-delà de Carmen. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de théâtre musical et d’opéra-comique, qui promet une expérience riche en émotions.