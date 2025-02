Trump ne lèvera pas les restrictions sur l’« Associated Press » à moins qu’elle n’adopte « le Golfe d’Amérique »

Trump a déclaré qu’il ne lèverait pas les restrictions sur l’Associated Press, l’empêchant de couvrir les événements à la Maison Blanche ou à bord de l’avion présidentiel, sauf si l’agence accepte d’utiliser le terme « Golfe d’Amérique » plutôt que « Golfe du Mexique ». Lors d’une réponse à un journaliste à Mar-a-Lago, Trump a précisé : « Nous les laisserons dehors jusqu’à ce qu’ils acceptent que ce soit le Golfe d’Amérique ». Il a accusé l’Associated Press de ne pas respecter la loi.



L’administration Trump a restreint l’accès de l’Associated Press à la Maison Blanche et à l’avion présidentiel en raison du refus de l’agence de se conformer à un décret exécutif qui modifiait le nom du Golfe du Mexique en Golfe d’Amérique.Julie Pace, la directrice de l’agence, a qualifié cette décision de « violation flagrante du premier amendement », qui garantit la liberté de la presse.



L’Associated Press a précisé que ce décret ne concernait que les États-Unis et n’était pas reconnu par le Mexique ni par d’autres instances internationales. L’agence a indiqué qu’elle continuerait à utiliser le nom original tout en prenant en compte la modification introduite par Trump.



Trump en a également profité pour critiquer l’agence, affirmant qu’elle s’était trompée concernant les élections et son traitement de lui-même, des républicains et des conservateurs. Il avait déjà qualifié les médias de « l’ennemi du peuple » pendant son premier mandat. Depuis son retour au pouvoir, Trump a intensifié ses attaques contre les grands médias. Fondée en 1846, l’Associated Press demeure une source importante de contenu pour de nombreux médias.