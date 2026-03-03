La nouvelle saison de Koh‑Lanta, intitulée Les reliques du destin, débute ce soir à 21h10 sur TF1. Cette 28ᵉ édition régulière promet de renouveler le format du célèbre jeu d’aventure, toujours présenté par Denis Brogniart, avec 20 nouveaux candidats prêts à se mesurer aux défis physiques et stratégiques des Philippines.

Une mécanique totalement repensée

La grande innovation de cette saison repose sur les reliques du destin, un mécanisme inédit qui modifie profondément les règles classiques du conseil. Dans le passé, le candidat qui recevait le plus de votes était automatiquement éliminé. Désormais, il se retrouve envoyé dans « l’antre du destin », où il doit briser une poterie mystérieuse pouvant contenir un avantage stratégique, un duel, un changement de tribu, ou parfois rien du tout.

Cette modification bouleverse les dynamiques habituelles. Les alliances ne garantissent plus la sécurité et chaque conseil devient un moment de tension extrême. Le suspense est accentué à chaque vote, rendant le jeu plus imprévisible et offrant aux téléspectateurs des retournements de situation inédits.

Des candidats aux profils variés

Le casting mêle des personnalités diverses et complémentaires. Françoise, 40 ans, conseillère en crédit, se distingue par son franc‑parler et sa détermination. Cindy, 32 ans, ancienne militaire, et Karine, 50 ans, négociatrice en immobilier, apportent elles aussi une expérience de vie unique à l’aventure. Parmi les hommes, Antonin, facteur passionné de pêche, et Ulrich, sportif aguerri, complètent ce groupe hétéroclite, mêlant expériences professionnelles et physiques diverses.

Des épreuves et des retournements inédits

Les épreuves cette saison seront adaptées pour exploiter pleinement le mécanisme des reliques. Chaque défi pourra influencer non seulement le parcours individuel des candidats mais aussi l’équilibre des tribus, renforçant la part stratégique du jeu. Selon la production, ce système transforme chaque conseil en véritable moment de suspense, où aucune stratégie n’est sûre et où les retournements peuvent survenir à tout instant.

Une saison à ne pas manquer

Koh‑Lanta : Les reliques du destin promet donc de mêler adrénaline, stratégie et imprévisibilité, avec des candidats prêts à tout pour survivre et remporter le titre de dernier aventurier. La première émission est diffusée ce soir sur TF1, avec possibilité de replay sur TF1+.