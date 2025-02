Taylor Lautner revient dans une série de chasse aux loups-garous

Après plusieurs années loin des projecteurs, Taylor Lautner fait son retour dans une série où il incarne une version fictive de lui-même. Intitulée Taylor Lautner: Werewolf Hunter, la série suit l’acteur recruté par une société secrète pour traquer des loups-garous, un clin d’œil évident à son rôle culte de Jacob Black dans Twilight. Le projet, actuellement en développement chez Amazon MGM Studios, promet un mélange d’action, de comédie et de surnaturel.

L’intrigue joue sur l’ironie de la situation : Lautner, devenu célèbre en incarnant un loup-garou, doit désormais les affronter dans la vraie vie. Entre sa carrière d’acteur le jour et son rôle de chasseur la nuit, il se retrouve tiraillé entre célébrité et mission secrète. La série est portée par les créateurs Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, connus pour leurs films d’horreur (Scream, Wedding Nightmare), ainsi que par la scénariste Daisy Gardner (30 Rock, Californication).

Ce projet marque un tournant pour l’acteur, qui s’était fait discret depuis la fin de la saga Twilight en 2012. Avec ce retour inattendu, Taylor Lautner: Werewolf Hunter pourrait bien séduire à la fois les nostalgiques de Twilight et un nouveau public, curieux de voir l’acteur jouer avec son propre passé cinématographique.