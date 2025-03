Tarn-et-Garonne : un village sans cimetière à cause de Napoléon !

À cause d’une erreur de Napoléon, cette commune n’a pas de solution aujourd’hui pour enterrer ses défunts. Bienvenue à Leojac, une petite commune du Tarn-et-Garonne, où vivent environ 1.300 habitants. Un village charmant… mais qui a une particularité étonnante : elle n’a pas de cimetière ! Comme l’a repéré La Depêche du Midi, c’est l’un des rares villages en France à ne pas en avoir. Pourtant, la loi est claire : chaque commune doit posséder un cimetière pour enterrer ses défunts. Depuis deux siècles, les habitants de Leojac reposaient à Montauban, à 7 km de là. Mais problème : ce cimetière est désormais saturé ! Impossible de l’agrandir à cause du sol trop humide.

Face à cette situation, le maire Christian Quatre veut enfin construire un cimetière à Leojac. Mais ce projet est coûteux et complexe. Il faut trouver un terrain de 5.000 m², étudier le sol, respecter des normes strictes… Le relief vallonné et la présence de ruisseaux compliquent encore la tâche. Sans oublier qu’il faudra aussi aménager un parking !

Pourquoi Leojac n’a-t-il pas de cimetière ? Retour en 1802 : lors de la création officielle de la commune sous Napoléon, un simple oubli administratif l’a privée de cimetière. Résultat : deux siècles plus tard, la mairie doit rattraper cette erreur… à grands frais ! Et ce n’est pas tout : Leojac n’a pas non plus d’église ! Faute de moyens, la construction d’un lieu de culte n’a jamais vu le jour.