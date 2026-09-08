Visite d’État à Paris : plusieurs stations de métro et de RER fermées ce mardi

La visite d'État du président sud-coréen entraîne la fermeture de plusieurs stations de métro et de RER à Paris, notamment Charles de Gaulle–Étoile, créant des perturbations importantes pour les usagers. Les autorités prévoient que les fermetures dureront indéterminément, suscitant des appels à une meilleure coordination pour minimiser l'impact sur les déplacements.

Les déplacements s’annoncent compliqués ce mardi 8 septembre dans l’ouest parisien. En raison de la visite officielle du président sud-coréen, la préfecture de police a ordonné la fermeture de plusieurs stations situées à proximité de l’Arc de Triomphe afin de sécuriser le secteur.

La station Charles de Gaulle–Étoile est fermée à partir de 9 heures pour une durée indéterminée. Les métros des lignes 1, 2 et 6 ainsi que les trains du RER A traversent la station sans s’y arrêter et aucune correspondance n’est possible. Les stations Argentine, sur la ligne 1, et Kléber, sur la ligne 6, sont également concernées.

Des fermetures qui exaspèrent les voyageurs

Ces mesures sont particulièrement pénalisantes à Charles de Gaulle–Étoile, l’un des principaux pôles de correspondance de la capitale. Selon les autorités, le maintien des correspondances est impossible lorsque les sorties de secours se trouvent à l’intérieur du périmètre sécurisé installé autour du déplacement officiel.

Les associations d’usagers regrettent toutefois que ces fermetures soient décidées avec un délai d’information très court. Elles demandent une meilleure coordination entre la préfecture de police, la RATP et Île-de-France Mobilités afin de préserver certaines correspondances. Les voyageurs sont invités à anticiper leur trajet et à privilégier les stations voisines jusqu’à la levée du dispositif.