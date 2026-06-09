Radicalisation masculiniste : les autorités françaises alertent sur un phénomène en forte progression

Les services de renseignement français tirent la sonnette d’alarme face à la montée de la radicalisation masculiniste. Longtemps cantonné à certaines communautés marginales sur internet, ce phénomène gagne désormais en visibilité et touche des publics de plus en plus jeunes. Selon les informations révélées par Radio France, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) observe une accélération préoccupante de la diffusion de discours misogynes et antiféministes, notamment auprès d’adolescents parfois âgés de seulement 14 ou 15 ans.

Les autorités constatent que les mécanismes d’adhésion à ces idéologies se sont considérablement accélérés ces dernières années. Les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos et certains forums spécialisés jouent un rôle central dans la diffusion de contenus qui présentent les femmes comme responsables des difficultés personnelles, sociales ou affectives rencontrées par certains jeunes hommes. Cette radicalisation numérique inquiète d’autant plus qu’elle peut conduire à l’isolement, à la haine des femmes et, dans certains cas, à des passages à l’acte violents.

Des adolescents de plus en plus exposés

Pour les spécialistes de la radicalisation, le rajeunissement des profils constitue l’un des principaux motifs d’inquiétude. Alexandre Ledrait, psychopathologue spécialisé dans l’étude des phénomènes extrémistes, estime que les pouvoirs publics doivent désormais considérer cette évolution comme un enjeu majeur de santé publique et de sécurité. Selon lui, de nombreux adolescents fragilisés psychologiquement ou socialement se retrouvent exposés à des contenus qui exploitent leurs frustrations et leur mal-être pour les entraîner vers des discours de rejet et de haine.

Le spécialiste souligne également que ces jeunes peuvent être rapidement enfermés dans des communautés virtuelles qui renforcent leurs convictions et limitent leur exposition à des opinions contradictoires. Dans ces espaces numériques, les théories complotistes, les discours antiféministes et la glorification de certaines figures controversées contribuent à créer un environnement propice à la radicalisation.

Un besoin de prévention et de prise en charge

Face à cette situation, plusieurs experts réclament la mise en place de véritables dispositifs de prévention. Ils plaident notamment pour la création de structures spécialisées capables d’accueillir, d’accompagner et d’orienter les jeunes concernés avant qu’ils ne basculent dans des comportements plus dangereux. L’objectif serait d’intervenir dès les premiers signes de radicalisation afin d’éviter que ces idéologies ne s’installent durablement.

Les professionnels du secteur estiment également que les familles, les établissements scolaires et les acteurs de la santé mentale doivent être davantage sensibilisés à ces phénomènes. Beaucoup soulignent que les signes avant-coureurs restent souvent mal identifiés, ce qui complique la détection précoce des situations à risque.

Les institutions commencent à se mobiliser

La question est désormais suivie de près par plusieurs institutions publiques. Le Sénat s’est notamment penché sur les risques liés aux mouvements masculinistes et à leur influence croissante sur certains jeunes internautes. Cette prise de conscience traduit l’évolution du regard porté sur un phénomène longtemps considéré comme secondaire mais qui apparaît aujourd’hui comme une forme émergente de radicalisation.

Les chercheurs rappellent que cette progression intervient dans une société où les débats autour de l’égalité entre les femmes et les hommes demeurent particulièrement vifs. Pour eux, la diffusion de discours misogynes radicaux constitue un défi majeur pour la cohésion sociale, d’autant que les réseaux numériques permettent une circulation rapide et massive de ces contenus auprès des publics les plus vulnérables.

Une réponse encore en construction

Les dispositifs de déradicalisation actuellement existants ont principalement été conçus pour lutter contre le terrorisme ou les formes traditionnelles d’extrémisme politique et religieux. Ils apparaissent souvent inadaptés à la spécificité des mouvements masculinistes, dont les modes de recrutement et les ressorts psychologiques diffèrent sensiblement.

La DGSI appelle ainsi à renforcer la coopération entre les services de renseignement, l’Éducation nationale, les plateformes numériques et les professionnels de santé afin de mieux identifier les situations à risque. Pour les autorités comme pour les experts, la prévention apparaît aujourd’hui comme l’outil le plus efficace pour enrayer un phénomène qui gagne du terrain et qui pourrait, à terme, représenter un enjeu de sécurité et de société de plus en plus important.