Deux surveillants ont été agressés au centre pénitentiaire du Camp-Est à Nouméa, accentuant les inquiétudes sur la sécurité des agents dans un contexte de surpopulation carcérale. Les syndicats dénoncent des conditions de travail dégradées et appellent à des mesures durables, telles que le renforcement des effectifs et la construction d'un nouvel établissement.

Deux surveillants pénitentiaires ont été agressés mercredi 4 novembre au centre pénitentiaire du Camp-Est, à Nouméa, lors de la distribution du repas aux détenus. Les faits se sont produits aux alentours de 17 heures, lorsqu’un prisonnier aurait forcé le passage pour sortir de sa cellule. Un premier agent, qui tentait de refermer la porte, aurait été repoussé avant de recevoir un coup à la tête. Le détenu se serait ensuite dirigé vers un second surveillant, auquel il aurait porté plusieurs coups de poing sur le haut du corps. L’intervention de plusieurs collègues a permis de maîtriser l’individu. Les deux agents ont été blessés, sans que la gravité exacte de leurs blessures ait été précisée. Cette nouvelle agression ravive les inquiétudes concernant la sécurité des personnels dans un établissement régulièrement confronté à des incidents violents.

Les organisations syndicales FO Justice et UFAP-UNSA dénoncent une dégradation persistante des conditions de travail et réclament des mesures concrètes de la part de l’administration pénitentiaire. FO Justice estime que les surveillants doivent faire face à une population carcérale de plus en plus agressive, dans un environnement où les moyens humains et matériels demeurent insuffisants. Le syndicat déplore notamment le maintien en détention ordinaire de certains détenus présentant des troubles psychiatriques et nécessitant, selon lui, une prise en charge spécifique. Il réclame des sanctions disciplinaires adaptées, un accompagnement des agents victimes de violences et un soutien plus affirmé de leur hiérarchie. Les représentants du personnel redoutent que la répétition de ces agressions finisse par provoquer un incident plus grave.

Une surpopulation carcérale qui alimente les tensions

La situation du Camp-Est est particulièrement préoccupante en raison de sa surpopulation chronique. Selon les chiffres avancés par FO Justice, l’établissement accueille actuellement environ 560 détenus pour une capacité inférieure à 400 places. Certaines cellules hébergeraient quatre à cinq personnes alors qu’elles ne disposent que de deux lits fixes. Cette promiscuité, associée à la vétusté des bâtiments et au manque d’effectifs, contribue à entretenir un climat de tension permanent. Les surveillants dénoncent également des infrastructures inadaptées aux exigences actuelles de sécurité. Le syndicat UFAP-UNSA avait déjà alerté, début octobre, sur les conséquences de la surpopulation et de l’isolement des personnels. Pour les organisations syndicales, les difficultés rencontrées ne peuvent plus être résolues uniquement par des interventions ponctuelles ou des travaux de réparation.

La question de la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire reste au cœur des revendications. Un projet de prison de 400 places a été évoqué, avec des études annoncées dans le cadre du budget 2027 de la Justice, mais les personnels demandent des réponses immédiates. Ils souhaitent notamment des recrutements supplémentaires, un renforcement des dispositifs de surveillance et des structures adaptées aux détenus les plus difficiles à prendre en charge. L’administration pénitentiaire est ainsi confrontée à un double impératif : garantir la sécurité de ses agents et assurer des conditions de détention conformes aux obligations de l’État. Pour les syndicats, la succession des agressions démontre l’urgence d’une intervention durable. Au Camp-Est, la protection des personnels et la modernisation des infrastructures apparaissent désormais comme deux enjeux indissociables pour rétablir un fonctionnement plus sûr de l’établissement.