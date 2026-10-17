Prisons surpeuplées, psychiatrie en crise : l’Outre-mer face à des conditions de détention alarmantes

La situation des prisons et des établissements psychiatriques ultramarins demeure particulièrement préoccupante. Alors que le mandat de Dominique Simonnot à la tête du Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) arrive à son terme, les nombreux rapports publiés ces six dernières années dressent un constat sévère sur l’état des infrastructures et les conditions d’accueil dans plusieurs territoires français. De Mayotte à la Guadeloupe, en passant par La Réunion, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, les contrôleurs ont régulièrement dénoncé la surpopulation carcérale, l’insalubrité des cellules et les difficultés d’accès aux soins. Dans son dernier rapport annuel, publié en mai 2026, Dominique Simonnot évoquait notamment une situation catastrophique en Guadeloupe, où les difficultés structurelles concernent aussi bien les établissements pénitentiaires que les services psychiatriques. Son successeur potentiel, Pierre Coppey, pourrait donc hériter d’un dossier particulièrement sensible. Au-delà des constats sanitaires, ces dysfonctionnements interrogent la capacité de l’État à garantir des conditions de détention conformes à la dignité humaine sur l’ensemble du territoire national. Les différences entre l’Hexagone et certains territoires ultramarins apparaissent d’autant plus préoccupantes qu’elles concernent des établissements relevant des mêmes obligations légales et des mêmes principes républicains.

À Mayotte, le centre pénitentiaire de Majicavo-Koropa constitue l’un des exemples les plus frappants de cette crise. Lors d’une visite réalisée en octobre 2023, les équipes du CGLPL avaient recensé 620 détenus pour une capacité très largement inférieure, correspondant à un taux d’occupation de 247 %. Un tiers des personnes incarcérées dormaient alors sur des matelas posés directement au sol. À cette promiscuité s’ajoutaient des coupures d’eau quotidiennes entre 18 heures et 7h30, compliquant considérablement les conditions d’hygiène. À La Réunion, la maison d’arrêt de Saint-Pierre a également fait l’objet d’un avis particulièrement sévère en octobre 2025. Les contrôleurs ont décrit des bâtiments dégradés, des infiltrations d’eau et la présence de salpêtre dans les dortoirs, au point que certains détenus utilisaient des draps pour se protéger des dépôts tombant des plafonds. En Nouvelle-Calédonie, le centre pénitentiaire du Camp-Est, à Nouméa, a lui aussi été régulièrement critiqué pour ses conditions matérielles. Ces situations ne constituent pas uniquement des problèmes de confort : elles peuvent avoir des conséquences directes sur la santé physique et psychologique des personnes détenues, mais également sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

Des établissements psychiatriques également confrontés à des situations indignes

La Guadeloupe concentre plusieurs des dysfonctionnements dénoncés dans les derniers rapports de l’autorité indépendante. Au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, une mission menée en octobre 2025 a révélé des conditions d’hygiène préoccupantes, y compris dans les espaces de préparation et de conservation des repas. Les contrôleurs ont notamment signalé des denrées alimentaires entreposées à proximité de traces d’humidité et de moisissures, ainsi que des pratiques ne respectant pas certaines exigences sanitaires. Dans les cellules, la surpopulation contraint des détenus à passer jusqu’à 22 ou 24 heures par jour dans des espaces insuffisamment adaptés. Mais les établissements pénitentiaires ne sont pas les seuls concernés. Les services de psychiatrie accueillant des patients hospitalisés sans leur consentement font également partie du champ d’intervention du CGLPL. En Guadeloupe, plusieurs inspections ont mis en évidence un manque de chambres disponibles conduisant à placer certains patients dans des espaces d’isolement qui ne devraient pas se substituer à des chambres d’hospitalisation ordinaires. Les contrôleurs ont toutefois souligné l’engagement et la qualité des soins prodigués par les équipes médicales, distinguant ainsi les difficultés matérielles des compétences des professionnels. À Mayotte, les conditions de séjour dans certains services du centre hospitalier de Mamoudzou ont été jugées incompatibles avec les exigences de sécurité, de respect de la vie privée et de dignité des patients.

Ces constats placent désormais le futur contrôleur général devant un défi considérable : transformer des recommandations répétées depuis plusieurs années en améliorations concrètes. En 2020, la Cour européenne des droits de l’homme avait déjà condamné la France pour les conditions de détention indignes constatées dans plusieurs établissements pénitentiaires, dont certains situés en Outre-mer. Malgré cette décision, les problèmes de surpopulation, de vétusté et de manque de moyens humains continuent d’affecter plusieurs territoires. La construction de nouveaux établissements peut contribuer à réduire certaines tensions, mais elle ne constitue pas une réponse suffisante sans amélioration de l’entretien des bâtiments, de l’accès aux soins et de l’organisation des prises en charge. Dans les services psychiatriques, le manque d’investissements, les difficultés de recrutement et l’insuffisance des capacités d’accueil nécessitent également des réponses durables. Pour Pierre Coppey, si sa nomination est confirmée, l’enjeu sera de maintenir une surveillance exigeante tout en obtenant des engagements précis de la part des administrations concernées. Le CGLPL dispose d’un pouvoir d’alerte et de recommandation, mais ne peut pas imposer directement la réalisation de travaux ou l’ouverture de nouveaux établissements. La responsabilité des mesures correctrices appartient donc aux pouvoirs publics. Après six années de mises en garde de Dominique Simonnot, la question centrale demeure celle de l’application effective des recommandations. En Outre-mer, garantir la dignité des personnes privées de liberté représente autant une obligation juridique qu’un test de l’égalité républicaine.