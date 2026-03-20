Article publié sur rupture-mag.fr

Je tiens à saluer avec force la détermination exemplaire des Émirats arabes unis, qui ont su démanteler un réseau terroriste dangereux, lié au Hezbollah et au régime iranien. Par leur action, ils démontrent une chose essentielle : la sécurité des nations repose sur la lucidité, le courage et l’anticipation.

Ce qui a été révélé n’est pas un simple fait divers sécuritaire. C’est une preuve supplémentaire d’une réalité que beaucoup refusent encore de regarder en face.

Malheureusement, une partie de la classe politique européenne reste prisonnière de postures idéologiques, de calculs électoraux ou d’un refus de voir la réalité. Par hostilité à certaines puissances ou par confort intellectuel, elle détourne le regard. Cette attitude est une erreur grave.

Car pendant ce temps, sur notre sol, des réseaux d’influence, des sympathisants et des relais idéologiques liés à ces mouvances se développent. Ils représentent un risque réel pour la cohésion nationale et la sécurité publique.

Aujourd’hui, le moment n’est plus à l’ambiguïté.

Il est à la clarté.

Dire les choses telles qu’elles sont.

Nommer les responsabilités.

Agir avec courage.

Nous devons collectivement dire stop. Refuser toute complaisance. Mettre fin aux logiques de séduction électorale qui affaiblissent nos principes. La lutte contre le terrorisme et l’islamisme radical exige une ligne claire, ferme et assumée.

Car derrière ce combat, il y a un enjeu plus grand encore : libérer le monde musulman des idéologies qui le déforment, protéger nos sociétés démocratiques, et garantir un avenir fondé sur la paix, la dignité et la vérité.

Le courage aujourd’hui, c’est de voir.

Le courage, c’est de dire.

Le courage, c’est d’agir.