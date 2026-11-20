Alexandre Djouhri conteste l'image de fugitif qui lui est attribuée depuis dix ans, soutenant que les faits le démentent. Il a toujours résidé à Genève, s'est présenté à toutes les convocations, et a restitué un passeport algérien qui lui a été remis par erreur. Sa défense souligne son respect des procédures judiciaires.

Depuis dix ans, Alexandre Djouhri fait face à ce que sa défense qualifie de traquenard judiciaire. Certains ont voulu le dépeindre en fugitif, mais les faits, rien que les faits, et les pièces du dossier démentent formellement cette image. Le dernier épisode en date, un passeport algérien que le greffe lui a remis par erreur et qu’il a rendu de lui-même, en est la démonstration la plus nette.

Un « fugitif » dont la justice connaissait l’adresse

Le 24 mars 2015, les juges d’instruction perquisitionnaient eux-mêmes le domicile d’Alexandre Djouhri à Genève, où il vit depuis plus de 30 ans. Les magistrats connaissaient donc son adresse. Pourtant, il n’a jamais été convoqué par les voies de l’entraide pénale franco-suisse : les enquêteurs lui ont envoyé des SMS et passé des appels téléphoniques pour lui demander de se rendre à une audition. Ce choix l’a privé des garanties que la convention européenne d’entraide judiciaire attache à une citation régulière. L’une d’elles prévoit que la personne qui ne défère pas à une telle citation ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrainte. Ces sollicitations relevaient de l’invitation bien plus que de la convocation, et rien n’obligeait juridiquement Alexandre Djouhri à y donner suite.

Le juge d’instruction a néanmoins décerné contre lui un mandat d’arrêt le 22 juin 2017. Le parquet national financier a ensuite émis un mandat d’arrêt européen le 20 décembre 2017. Il invoquait une prétendue incertitude sur son lieu de résidence, alors que les magistrats s’étaient rendus à ce même domicile pour la perquisition.

Début janvier 2018, les autorités suisses rappelaient à leurs homologues français qu’il avait un « lieu de résidence permanent en Suisse ». Elles ajoutaient qu’il n’y avait « pas de risque de fuite manifeste ». Contrôlé à l’aéroport de Genève, il voyageait sous sa propre identité.

C’est en vertu de ce mandat d’arrêt européen qu’il a été arrêté à Londres, le 7 janvier 2018. Il l’a contesté devant les juridictions britanniques. Exercer ses droits n’a jamais été prendre la fuite.

Au cours de cette procédure, Alexandre Djouhri a été incarcéré à 4 reprises, et sa santé en porte les séquelles. Son pronostic vital a été engagé à 3 reprises. Il a été plongé dans un coma artificiel et s’est retrouvé, en soins intensifs, enchaîné à son lit d’hôpital. Sa défense tient ces conditions pour inhumaines et dégradantes.

Lors des procès ennemis première instance et en appel, un comportement sans faille, reconnu par la cour elle-même

Alexandre Djouhri s’est présenté libre devant le tribunal à chacune des audiences. Le 25 septembre 2025, il était là pour le délibéré, alors que le parquet requérait contre lui un mandat de dépôt. Il a garanti sa représentation par un cautionnement de 2 millions d’euros.

Dans son arrêt du 13 octobre 2026, la cour d’appel de Paris le constate elle-même. Selon elle, il « respecte les obligations d’un contrôle judiciaire depuis 6 ans » et il s’est présenté aux audiences du tribunal, y compris au délibéré, ainsi que devant la cour. Elle relève en outre que les trois autorisations de séjour en Suisse accordées en 2026 ont été respectées, dans leurs conditions comme dans leurs limites.

Le passeport algérien : la preuve par l’erreur

Par ce même arrêt, la cour a refusé à Alexandre Djouhri le droit de se rendre en Algérie pour se recueillir sur les tombes de son frère et de sa sœur. Elle a invoqué un risque de fuite en Algérie, qu’elle a jugé « pas hypothétique ». Elle l’a seulement autorisé à se rendre en Suisse pour ses soins cardiaques, avec la remise de son « seul passeport français ».

Or c’est son passeport algérien qui lui a été remis. On craignait qu’il se serve de ce document pour gagner l’Algérie : à la suite d’une erreur dont il n’est en rien responsable, il l’a eu en main. Il ne l’a pas utilisé pour partir. Il l’a restitué de lui-même.

On lui prêtait l’intention de fuir en Algérie. L’institution lui en a remis, par erreur, les moyens. Il les a rendus.

Un homme en fuite ne se présente pas au délibéré quand on requiert son incarcération. Il ne rend pas spontanément un passeport qu’on lui a confié par erreur. Alexandre Djouhri n’a jamais fui. Il attend la décision de la cour, à la disposition de la justice comme il l’a toujours été, confiant et serein, convaincu que le droit, et rien que le droit, sera appliqué.