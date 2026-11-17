Plus de sept ans après la mort de Jeffrey Epstein, le médecin légiste Michael Freeman remet en question la thèse du suicide, évoquant des blessures compatibles avec une strangulation. Bien que son analyse repose sur des documents et ne prouve pas un homicide, elle suscite de nouvelles interrogations sur les circonstances de ce décès controversé, toujours classé comme un suicide.

Plus de sept ans après la mort de Jeffrey Epstein dans une prison de New York, les circonstances de son décès continuent de susciter des interrogations. Interrogé par la BBC, le médecin légiste Michael Freeman estime que certaines blessures observées sur des photographies ne correspondent pas nécessairement à un suicide par pendaison. Ses observations contrastent avec les conclusions officielles des autorités américaines, qui ont retenu la thèse du suicide.

La mort de Jeffrey Epstein, retrouvé sans vie le 10 août 2019 dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de Manhattan, revient au centre de l’attention. Le financier américain, poursuivi pour trafic sexuel de mineures, attendait alors son procès devant la justice fédérale. Dans un entretien accordé à la BBC, le médecin légiste Michael Freeman a exprimé des doutes sur les circonstances de son décès. Après avoir étudié des documents médicaux et des photographies transmis par le frère de Jeffrey Epstein, l’expert estime que certaines blessures et la position dans laquelle le corps a été retrouvé soulèvent des questions. Selon lui, plusieurs marques pourraient être compatibles avec une strangulation plutôt qu’avec une pendaison suicidaire.

Ces observations doivent toutefois être replacées dans leur contexte. Michael Freeman n’a pas personnellement examiné le corps de Jeffrey Epstein et son analyse repose sur des éléments documentaires qui lui ont été communiqués. La présence de blessures compatibles avec une strangulation ne permet pas, à elle seule, d’établir l’intervention d’une autre personne. Les circonstances exactes d’un décès nécessitent en effet de confronter les constatations anatomiques aux résultats de l’autopsie, aux éléments recueillis sur les lieux et aux investigations judiciaires. Les déclarations du médecin légiste constituent donc un avis extérieur qui remet en question certains aspects du dossier, sans démontrer que le financier aurait été assassiné.

Des conclusions officielles qui privilégient toujours le suicide

L’autopsie réalisée après le décès de Jeffrey Epstein avait conclu à une mort par suicide par pendaison. Cette conclusion a ensuite été maintenue à l’issue des investigations menées par les autorités fédérales américaines. Le FBI et le bureau de l’inspecteur général du ministère américain de la Justice ont examiné les circonstances de sa détention et les événements survenus avant la découverte du corps. Leurs investigations ont notamment mis en évidence de graves dysfonctionnements dans la surveillance du détenu, sans établir qu’un homicide avait été commis. Les autorités ont ainsi conservé la qualification de suicide malgré les nombreuses interrogations suscitées par cette affaire.

La disparition de Jeffrey Epstein continue néanmoins d’alimenter les débats en raison de la gravité des accusations qui pesaient sur lui et de ses relations avec de nombreuses personnalités influentes. Sa mort avant son procès a privé les victimes présumées de la possibilité de voir l’ensemble des accusations examinées lors d’une audience pénale le concernant. Les nouvelles déclarations de Michael Freeman pourraient raviver les demandes de clarification sur les éléments médico-légaux du dossier. Elles ne constituent cependant pas une preuve permettant de renverser les conclusions officielles. À ce stade, le suicide par pendaison demeure la cause de décès retenue par les autorités américaines.