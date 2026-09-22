Aliments ultratransformés : sont-ils vraiment tous mauvais pour la santé ?

Les aliments ultratransformés, bien qu'associés à divers problèmes de santé tels que l'obésité et le diabète, ne sont pas tous nocifs. Les études soulignent l'importance de la qualité nutritionnelle et de la modération, suggérant qu'un régime équilibré peut intégrer ces produits sans compromettre la santé si consommés occasionnellement.

Céréales du petit-déjeuner, plats préparés, sodas, biscuits, nuggets, barres protéinées… Les aliments dits « ultratransformés » occupent une place considérable dans notre alimentation. De nombreuses études associent une consommation élevée à plusieurs problèmes de santé. Mais faut-il réellement bannir tout produit industriel de son réfrigérateur ?

Le terme est désormais partout. Après le gras, le sucre ou les glucides, un nouvel ennemi semble avoir fait son apparition dans nos assiettes : l’aliment ultratransformé.

Pourtant, transformation et ultratransformation ne signifient pas la même chose.

Cuire des tomates, pasteuriser du lait, congeler des légumes ou fabriquer du fromage constituent déjà des transformations. Cela ne rend évidemment pas ces aliments automatiquement mauvais pour la santé.

Qu’est-ce qu’un aliment ultratransformé ?

La classification NOVA, très utilisée par les chercheurs, distingue notamment les aliments bruts ou peu transformés des produits ultratransformés.

Ces derniers sont généralement des formulations industrielles utilisant différents ingrédients, substances ou additifs et pouvant contenir relativement peu d’aliments bruts reconnaissables.

Sodas, confiseries, certains biscuits, nouilles instantanées ou nombreux produits prêts à consommer peuvent entrer dans cette catégorie.

Mais celle-ci est extrêmement vaste. Et c’est précisément l’une des critiques adressées à cette classification : deux aliments classés comme ultratransformés peuvent avoir des compositions nutritionnelles très différentes.

Ce que montrent les études

Le constat général mérite néanmoins d’être pris au sérieux.

Une importante revue publiée en 2026, synthétisant les méta-analyses disponibles, retrouve des associations entre une consommation plus importante d’aliments ultratransformés et de nombreux problèmes de santé. Les données sont notamment préoccupantes concernant l’obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

Une vaste revue antérieure portant sur près de dix millions de participants avait également retrouvé des associations avec plusieurs problèmes cardiométaboliques et certains troubles de santé mentale.

Mais une grande partie de ces données provient d’études observationnelles. Elles montrent des associations sans toujours permettre d’affirmer que le degré de transformation est, à lui seul, responsable de l’effet observé.

Pourquoi pourraient-ils favoriser la prise de poids ?

Plusieurs explications sont envisagées.

Certains produits ultratransformés sont particulièrement denses en calories, faciles à manger rapidement et relativement pauvres en fibres. Leur texture et leur goût peuvent également favoriser une consommation importante avant que la satiété n’apparaisse.

Ils peuvent par ailleurs contenir beaucoup de sel, de sucres ajoutés ou de graisses, selon les produits.

D’autres hypothèses concernent la structure des aliments, certains additifs ou encore les matériaux utilisés pour les emballages. Mais tous les mécanismes ne sont pas établis avec le même niveau de certitude. L’Assurance Maladie souligne elle-même que plusieurs effets potentiels font toujours l’objet de recherches.

Tous les produits industriels sont-ils donc à jeter ?

Non.

C’est probablement le raccourci le plus important à éviter. Un aliment ne devient pas toxique simplement parce qu’il sort d’une usine ou possède une longue durée de conservation.

Certains chercheurs soulignent d’ailleurs les limites des connaissances actuelles : les produits regroupés sous l’étiquette « ultratransformés » sont très hétérogènes et les études ne permettent pas toujours de séparer l’effet de la transformation de celui de la qualité nutritionnelle globale.

Un produit industriel riche en fibres et correctement équilibré ne doit donc pas nécessairement être considéré de la même manière qu’un soda ou qu’un paquet de confiseries.

Une règle beaucoup plus simple pour faire ses courses

Plutôt que de chercher à atteindre une alimentation « zéro aliment transformé », objectif particulièrement difficile dans la vie quotidienne, on peut raisonner en proportions.

Faire davantage de place aux légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, œufs, poisson ou autres aliments relativement peu transformés réduit mécaniquement la place disponible pour les produits les moins intéressants nutritionnellement.

Et inutile de culpabiliser après avoir mangé quelques biscuits.

Les recherches portent surtout sur les habitudes alimentaires répétées et les niveaux élevés de consommation. Un produit ultratransformé occasionnel n’annule pas une alimentation équilibrée, pas plus qu’une salade consommée une fois par semaine ne transforme une mauvaise alimentation en régime exemplaire.

Comme souvent en nutrition, c’est moins un aliment isolé qui raconte notre santé que ce que contient notre assiette jour après jour.