SANTÉ – Une astuce étrange mais efficace pour mieux dormir  : portez des chaussettes  !

Vous cherchez un moyen simple et efficace d’améliorer la qualité de votre sommeil ? Cette idée peut sembler surprenante, mais elle est scientifiquement soutenue par Michelle Drerup, spécialiste des troubles du sommeil et directrice du centre des troubles du sommeil à la clinique de Cleveland.

Dans une interview accordée à CNN, elle révèle une astuce inattendue qui pourrait vous aider à vous endormir plus rapidement : dormir avec des chaussettes.

Pourquoi porter des chaussettes aide-t-il à mieux dormir ?

« Cela peut sembler contre-intuitif », explique Drerup, « mais réchauffer les pieds la nuit en portant des chaussettes peut faire baisser la température corporelle centrale, ce qui facilite l’endormissement. »

L’explication scientifique

Pendant la journée, la température corporelle centrale des adultes varie entre 36,1 °C et 37,2 °C, avec une moyenne d’environ 37 °C.

Chez les enfants de moins de 10 ans, une légère sensation de froid est encore plus fréquente.

Mais le soir venu, le corps commence naturellement à baisser sa température interne d’un à deux degrés pour se préparer au sommeil.

Ce refroidissement est facilité par un phénomène appelé vasodilatation périphérique : les vaisseaux sanguins dans les extrémités (mains et pieds) se dilatent, permettant une meilleure dissipation de la chaleur.

Lorsque la peau se réchauffe, cela permet au centre du corps de se refroidir – et c’est là qu’interviennent les chaussettes.

« En réchauffant vos pieds », précise Drerup, « vous encouragez les vaisseaux sanguins à s’ouvrir, ce qui favorise la circulation et permet au corps de se refroidir naturellement. Résultat : la température centrale diminue, et l’endormissement devient plus facile.»

Ce que disent les études

Une étude publiée en 2018 a montré que les jeunes adultes qui dormaient avec des chaussettes s’endormaient 8 minutes plus vite, dormaient 32 minutes de plus par nuit et se réveillaient moins souvent que ceux qui n’en portaient pas.

Autres astuces pour un sommeil optimal

L’effet des chaussettes peut être renforcé par d’autres conseils des experts du sommeil :

Maintenir la chambre à 18,3 °C (65 °F) environ, température idéale pour aider le corps à rester frais la nuit.

Certains préfèrent des températures autour de 15,6 °C (60 °F), tandis que d’autres dorment mieux à 21,1 °C (70 °F).

Prendre une douche tiède (pas trop chaude) avant de dormir peut aussi favoriser la baisse de température corporelle, selon Drerup.

À chacun sa méthode.

La spécialiste du sommeil Jennifer Mundt, professeure adjointe à l’université de l’Utah, rappelle que « chacun a sa propre routine » pour mieux dormir.

Elle ajoute :

« Si vous portez des chaussettes au lit et que vos pieds deviennent trop chauds, retirez-les immédiatement. » Il en va de même pour la température de la pièce : écoutez votre corps.»

En résumé : une paire de chaussettes peut faire toute la différence. Parfois, les solutions les plus simples sont aussi les plus efficaces pour mieux dormir.