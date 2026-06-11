40 nouveaux produits de synthèse détectés en France en un an

L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives vient de publier son rapport SINTES pour la période 2024-2025. Le bilan est sans appel : 40 nouveaux produits de synthèse ont été identifiés sur le territoire français en l’espace d’un an. Ce groupement d’intérêt public, qui centralise les connaissances scientifiques sur les substances psychoactives licites et illicites, observe une diversification inquiétante de l’offre disponible sur le marché clandestin. Les produits comestibles à base de cannabis connaissent une progression particulièrement marquée selon les analystes de l’organisme.

Un système de surveillance national

Le Système d’identification national des toxiques et des substances collecte méthodiquement des échantillons sur l’ensemble du pays. Cette mission de surveillance vise à repérer les modifications dans la composition des drogues circulant en France, notamment lorsque leur consommation provoque des effets inhabituels ou indésirables chez les usagers. Les professionnels de santé et les services de police transmettent régulièrement des prélèvements pour analyse approfondie. Les résultats permettent d’alerter les autorités sanitaires sur les dangers émergents.

Des défis croissants pour les autorités

Cette multiplication des substances de synthèse complique la tâche des services répressifs et des structures de prévention. Les nouvelles molécules échappent souvent aux classifications réglementaires existantes, le temps que les textes juridiques s’adaptent. Les comestibles au cannabis, désormais plus fréquents dans les saisies, posent des problèmes spécifiques de dosage et de délai d’action qui accroissent les risques pour les consommateurs. L’Observatoire poursuit sa veille pour documenter ces évolutions rapides du marché des stupéfiants.