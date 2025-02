Rilès repousse ses limites avec sa “Survival Run” : 24 heures de course sous haute tension

Après des mois d’entraînement intense, Rilès a relevé un défi extrême : courir sans interruption pendant 24 heures sur un tapis de course, sous le regard de millions de spectateurs en ligne. Mais ce n’était pas une simple performance d’endurance. Derrière lui, une série de scies circulaires donnait l’illusion d’un danger imminent, symbolisant, selon l’artiste, les pressions constantes qui nous poussent à dépasser nos limites. Retransmise en direct sur YouTube et TikTok, cette course hors norme s’est déroulée dans l’Espace Commines à Paris, où quelques chanceux ont pu assister à l’événement en personne. À travers cet exploit, le rappeur normand souhaitait autant tester ses propres capacités physiques que provoquer une réflexion sur la frontière entre persévérance et obsession.

Si l’expérience a captivé les spectateurs, elle a aussi mis Rilès à rude épreuve. “J’espérais que cela aurait un impact, mais je ne m’attendais pas à une telle réaction”, a-t-il confié au Parisien, soulagé d’avoir mené son défi à terme. Pourtant, la course a été plus éprouvante que prévu. Dès la sixième heure, la fatigue s’est installée, et les dernières heures ont été un véritable supplice : extrême épuisement, perte de sensation dans les mains et même vomissements. Seules de rares pauses étaient permises, notamment pour s’hydrater et gérer les nécessités physiologiques, tout en restant en mouvement. À l’arrivée, ses pieds étaient en sang, marqués par des cloques douloureuses, révélant l’ampleur de l’effort consenti.

Ce n’est pas la première fois que Rilès se confronte à ce type de défi physique. En janvier, il avait déjà couru 120 km en 12 heures, mais cette fois, l’enjeu était encore plus grand. Cette performance spectaculaire coïncide avec la sortie de son nouvel album Survival Mode, un projet dans lequel il voulait insuffler une nouvelle énergie et un dépassement de soi. À travers cette mise en scène extrême, il ne s’agit pas seulement d’un coup médiatique, mais d’un véritable engagement personnel. Rilès s’impose ainsi comme un artiste à part, prêt à repousser ses propres limites pour donner du sens à son art.