Qualifications du Grand Prix du Japon : Isack Hadjar fait fort, Max Verstappen meilleur chrono

41e pole position de la carrière de Max Verstappen. Ne jamais enterré un champion. Le pilote Red Bull, en difficultés lors des essais libres du GP du Japon, a signé le meilleur chrono de la séance de qualifications à Suzuka ce samedi matin. Il devance les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Isack Hadjar a marqué les esprits et partira de la 7e place dimanche à 7 heures.

Le Français s’est senti de mieux en mieux au cours des qualifications, réalisant plusieurs ajustements et réglages. « Tout s’est aligné sur le dernier tour et je me sentais bien« , a-t-il expliqué. « C’est une super position par rapport à nos rivaux directs, on est devant eux. Septième, c’est la même position qu’en Chine donc je sais comment gérer de cette place ».

Isack 7e, Gasly 11e, Ocon 18e

Le quadruple champion du monde Max Verstappen a quant à lui battu le record de la piste de Suzuka. « On a progressé pas à pas et j’étais vraiment à la limite sur ce dernier tour. Et parfois même au-delà« , a estimé le Néerlandais, qui a donc poussé sa F1 au bout du bout pour ravir cette première place sur la grille de départ.

Chez Ferrari, Charles Leclerc se place en 4e position alors que Lewis Hamilton ne signe que le huitième temps. Les Mercedes de Georges Russell (5e) et de Kimi Antonelli (6e) s’intercalent.

Du côté des autres français, Pierre Gasly (Alpine) s’élancera depuis la 11e place sur la grille. Il cherchera à entrer dans les points. Battu en Q1, Esteban Ocon ne figurea qu’à la 18e position, moins bien que son équipier Oliver Bearman, 10e temps.