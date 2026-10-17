Présidentielle 2027 : François Fillon apporte son soutien à Bruno Retailleau et appelle au rassemblement de la droite

Bruno Retailleau peut compter sur un nouveau soutien de poids dans sa course à l’Élysée. Samedi 17 octobre 2026, l’ancien Premier ministre François Fillon a officiellement annoncé qu’il soutiendrait le président des Républicains pour l’élection présidentielle de 2027. Devant les participants aux universités du mouvement Oser la France, organisées à Avignon par l’ancien député Julien Aubert, l’ancien candidat de la droite à la présidentielle de 2017 a salué la constance politique de Bruno Retailleau et sa capacité à rassembler différentes sensibilités de la droite française. « Je ne vois qu’une candidature capable d’engager le sursaut national, c’est celle de Bruno Retailleau », a-t-il déclaré. François Fillon a également présenté l’ancien ministre de l’Intérieur comme le seul candidat qu’il juge crédible et clairement ancré à droite. Cette prise de position constitue un renfort politique et symbolique pour Bruno Retailleau, qui cherche à consolider sa candidature dans un paysage électoral marqué par la multiplication des prétendants. Elle intervient une semaine après le soutien public de François Baroin, autre personnalité historique des Républicains, qui avait lui aussi appelé à soutenir le candidat investi par le parti.

Le rapprochement entre les deux hommes s’inscrit dans une longue histoire politique commune. Bruno Retailleau avait joué un rôle central dans la campagne présidentielle de François Fillon en 2017, dont il avait assuré la coordination politique avant de se retirer de ses responsabilités dans un contexte de tensions internes. Neuf ans plus tard, l’ancien Premier ministre choisit donc de soutenir celui qui avait été l’un de ses principaux alliés. À Avignon, François Fillon a insisté sur la nécessité de défendre une ligne politique reposant sur l’autorité de l’État, la maîtrise des dépenses publiques, la souveraineté nationale et le redressement économique. Il a également présenté l’élection de 2027 comme un rendez-vous déterminant pour l’avenir du pays, dans un discours marqué par les références à l’histoire nationale et aux traditions chrétiennes et républicaines. Ce retour ponctuel dans le débat présidentiel attire d’autant plus l’attention que l’ancien chef du gouvernement s’était fait discret depuis son échec de 2017. Sa trajectoire demeure toutefois indissociable de l’affaire des emplois fictifs de son épouse, pour laquelle il a été définitivement condamné. Un passé judiciaire qui pourrait susciter des réactions contrastées au sein de la droite et de l’opinion publique.

Retailleau multiplie les soutiens face à la concurrence d’Édouard Philippe et de David Lisnard

L’annonce de François Fillon intervient à un moment stratégique pour Bruno Retailleau. Le candidat des Républicains cherche à renforcer sa visibilité et à élargir sa base politique à six mois de l’élection présidentielle. Le 8 octobre, François Baroin avait déjà officialisé son soutien lors d’un déplacement à Troyes, affirmant sa volonté de voir la droite présenter une candidature autonome plutôt que de se rallier à une personnalité issue du bloc central. Ces prises de position témoignent d’une mobilisation progressive de plusieurs figures historiques du parti autour de Bruno Retailleau. Elles ne suffisent cependant pas à résoudre les divisions qui traversent cet espace politique. Édouard Philippe, président d’Horizons et ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron, demeure un concurrent important sur le terrain de la droite et du centre droit. David Lisnard, maire de Cannes, défend également sa propre candidature et cherche à incarner une autre orientation politique. Jeudi 15 octobre, Bruno Retailleau avait d’ailleurs estimé sur Europe 1 qu’un rapprochement avec David Lisnard serait nécessaire pour éviter une dispersion des candidatures. Il a également proposé un débat à Édouard Philippe afin de confronter publiquement leurs programmes.

Sur le fond, Bruno Retailleau poursuit parallèlement la présentation de son projet présidentiel. Lundi 12 octobre, il a dévoilé une stratégie de redressement des finances publiques prévoyant 197 milliards d’euros d’économies sur cinq ans, dont une partie serait réorientée vers des réductions d’impôts. Son programme repose notamment sur une réforme de l’organisation de l’État, une diminution des dépenses publiques et des mesures destinées à renforcer la compétitivité économique. Ces propositions devront faire l’objet de débats sur leurs conséquences pour les services publics, les collectivités et les ménages. Le soutien de François Fillon, qui avait lui-même défendu un programme de réduction importante de la dépense publique en 2017, souligne certaines continuités idéologiques entre les deux responsables politiques. Il permet également à Bruno Retailleau de mettre en avant son ancrage dans l’histoire récente de la droite gouvernementale. Mais les ralliements de personnalités expérimentées ne préjugent pas du comportement des électeurs en avril 2027. Le candidat des Républicains devra convaincre au-delà des cadres de sa formation, dans un contexte de forte concurrence avec le Rassemblement national et plusieurs candidatures issues du centre et de la droite. À Avignon, François Fillon a choisi de lui apporter un soutien explicite, ouvrant une nouvelle séquence dans la recomposition politique de la droite à l’approche de l’élection présidentielle.