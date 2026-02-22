Présidentielle 2027 : Laurent Wauquiez plaide pour un programme commun de la droite

Le président des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, appelle à élaborer dès le printemps un « programme commun de la droite » en vue de l’élection présidentielle de 2027. Dans un entretien au Journal du dimanche, il estime que l’accord sur le fond doit précéder toute désignation de candidat.

Selon lui, cette démarche permettrait de rassembler « tous ceux qui partagent les mêmes idées ». Si aucun « candidat naturel » ne s’impose à l’issue de ce travail programmatique, il propose alors l’organisation d’une primaire pour départager les prétendants.

Une primaire élargie mais sans le RN

Laurent Wauquiez envisage une primaire ouverte à un large spectre allant de personnalités issues de la majorité présidentielle à des figures de Reconquête, mais exclut le Rassemblement national. Il souligne que le RN ne se revendique pas comme un parti de droite sur le plan économique.

Cette prise de position intervient alors que plusieurs responsables à droite se positionnent déjà pour 2027. Le député de Haute-Loire appelle son camp à éviter les divisions et à ne pas multiplier les procédures internes de désignation, estimant qu’un processus unique est nécessaire pour favoriser un rassemblement.