G7 d’Évian : 14 000 forces de sécurité mobilisées du 15 au 17 juin

La France déploie un dispositif de sécurité exceptionnel pour le sommet du G7 prévu à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin, avec 14 000 personnes mobilisées.

La France déploie un dispositif de sécurité exceptionnel pour le sommet du G7 prévu à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin. Quelque 14 000 personnes seront mobilisées, incluant policiers, gendarmes, militaires et magistrats. Les autorités françaises ont dévoilé lundi à Annecy les détails de ces préparatifs hors norme, qui visent à protéger les dirigeants des sept puissances mondiales attendues sur les rives du Léman. Cette démonstration de force s’inscrit dans un contexte sécuritaire tendu, où les menaces potentielles vont du terrorisme aux risques de troubles publics.

Coopération transfrontalière avec la Suisse

Le dispositif français bénéficiera d’une coordination avec les forces suisses, compte tenu de la proximité géographique d’Évian avec la frontière helvétique. Cette coopération transfrontalière permettra de sécuriser l’ensemble de la zone durant les trois jours de sommet. Les autorités ont conçu un plan de protection maximale pour garantir le bon déroulement des discussions entre chefs d’État et de gouvernement, tout en assurant la continuité de la vie locale dans la station thermale savoyarde.

Ce niveau de mobilisation illustre l’importance accordée par Paris à la réussite de ce rendez-vous diplomatique majeur. Les services de sécurité français mettent en place des moyens humains et matériels considérables pour prévenir toute menace susceptible de perturber le sommet. L’ampleur du dispositif témoigne également de la complexité logistique que représente l’accueil simultané de plusieurs dirigeants mondiaux dans une ville de moins de 10 000 habitants.