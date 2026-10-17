Nantes : un policier de 22 ans meurt percuté par une voiture alors qu’il poursuivait des suspects sur le périphérique

Un policier adjoint de 22 ans est décédé sur le périphérique de Nantes après avoir été percuté par un véhicule lors d'une poursuite de suspects. L'incident, survenu dans la nuit du 16 au 17 octobre, a suscité une vive émotion au sein de la police nationale et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Un policier adjoint de 22 ans a perdu la vie dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026, lors d’une intervention sur le périphérique de Nantes, en Loire-Atlantique. Le jeune fonctionnaire, affecté au commissariat de Saint-Herblain, a été mortellement percuté par un automobiliste alors qu’il poursuivait à pied un individu en fuite. Le drame s’est produit vers 1 heure du matin, sur le périphérique intérieur, à hauteur de la porte d’Orvault. Selon les premiers éléments communiqués par la préfecture et la police nationale, les forces de l’ordre avaient été appelées pour intervenir après des dégradations commises sur un véhicule appartenant à la Direction interdépartementale des routes Ouest. Deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans ces faits auraient tenté d’échapper aux policiers en traversant les voies de circulation. L’un des agents s’est alors lancé à leur poursuite avant d’être heurté par une voiture. Malgré l’intervention des secours, il n’a pas survécu à ses blessures. Ce décès a provoqué une vive émotion au sein de la police nationale, particulièrement parmi les collègues du jeune homme.

L’intervention avait mobilisé un équipage de police secours du commissariat de Saint-Herblain, composé de trois gardiens de la paix et d’un policier adjoint. À leur arrivée sur les lieux, les fonctionnaires ont été confrontés à la fuite de plusieurs individus soupçonnés d’avoir dégradé un véhicule de service de la direction des routes. La poursuite s’est engagée à pied sur le périphérique, alors que des automobilistes continuaient de circuler sur cet axe majeur de l’agglomération nantaise. Selon les informations recueillies par Actu17, un premier conducteur serait parvenu à éviter le jeune policier, avant qu’un second véhicule ne le percute. Les secours ont rapidement été mobilisés et ont tenté de réanimer la victime, sans parvenir à la sauver. L’automobiliste impliqué dans la collision, décrit comme profondément choqué, a été pris en charge. Aucun élément communiqué à ce stade ne permet de conclure à un acte volontaire de sa part. Les circonstances exactes de l’accident devront être précisées par les investigations. Le parquet de Nantes a ouvert une enquête afin de reconstituer le déroulement de l’intervention et de déterminer les responsabilités éventuelles.

Une vive émotion dans la police nationale et un hommage du ministre de l’Intérieur

L’annonce du décès a suscité de nombreuses réactions au sein des forces de l’ordre et des autorités publiques. La préfecture de Loire-Atlantique a confirmé la mort du fonctionnaire dans un communiqué, précisant qu’il avait été percuté par un véhicule alors qu’il poursuivait un individu en fuite. La police nationale du département a également exprimé sa tristesse et adressé ses pensées à la famille, aux proches et aux collègues du jeune homme. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a rendu hommage au policier dans un message publié sur le réseau social X. Il a fait part de son « immense émotion » et de sa « profonde tristesse » après ce drame survenu en service. Le ministre a également exprimé son soutien aux personnels du commissariat de Saint-Herblain, particulièrement éprouvés par la disparition de leur collègue. Âgé de seulement 22 ans, le fonctionnaire exerçait des missions de sécurité publique au sein de la police nationale. Sa mort rappelle les risques auxquels peuvent être confrontés les policiers lors d’interventions imprévisibles, notamment lorsqu’elles se déroulent de nuit sur des axes routiers fréquentés.

L’enquête judiciaire devra désormais établir précisément les circonstances dans lesquelles la poursuite s’est engagée et les conditions de circulation au moment de l’accident. Les enquêteurs chercheront notamment à déterminer la trajectoire du véhicule impliqué, la visibilité dont disposait son conducteur et le déroulement des quelques secondes ayant précédé la collision. Ils devront également clarifier le rôle des individus initialement recherchés et les suites judiciaires susceptibles d’être données aux dégradations présumées. Les autorités n’ont pas établi de lien entre cet accident et les manifestations prévues samedi 17 octobre dans plusieurs villes françaises. Le drame intervient néanmoins dans un contexte où les questions de sécurité des interventions policières et de protection des agents restent particulièrement sensibles. Les opérations menées sur les voies rapides présentent des dangers spécifiques, liés à la vitesse des véhicules, à la circulation nocturne et aux difficultés de sécurisation immédiate des lieux. Pour les collègues du commissariat de Saint-Herblain, l’heure est avant tout au recueillement après la disparition d’un jeune fonctionnaire en intervention. À Nantes, cette nuit du 16 au 17 octobre restera marquée par la mort d’un policier de 22 ans qui participait à une opération de sécurité publique lorsqu’il a été victime d’un accident fatal.