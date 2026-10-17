Narcotrafic aux Antilles : la Marine française frappe un grand coup avec plus de 8,6 tonnes de drogue saisies

La Marine nationale vient de porter un coup important aux réseaux internationaux de trafic de stupéfiants dans la région des Antilles. Entre le 4 et le 13 octobre 2026, trois opérations conduites en mer des Caraïbes et dans l’océan Atlantique ont permis l’interception de plus de 8,6 tonnes de drogue, dont près de 6,9 tonnes de cocaïne et 1,7 tonne de marijuana. Ce bilan, rendu public vendredi 16 octobre par les autorités françaises, témoigne de l’importance des routes maritimes caribéennes dans l’acheminement des stupéfiants vers les marchés internationaux. Les interventions ont mobilisé plusieurs bâtiments militaires français, avec le soutien de partenaires étrangers, notamment la Colombie. Elles illustrent également le rôle stratégique des forces armées stationnées aux Antilles, chargées de surveiller un espace maritime particulièrement vaste. Dans cette région située au carrefour des Amériques et des principales routes transatlantiques, les trafiquants utilisent aussi bien des embarcations rapides que des navires de pêche pour tenter d’échapper aux dispositifs de surveillance. La quantité de marchandise interceptée au cours de ces dix jours représente une saisie particulièrement significative pour les autorités engagées dans la lutte contre le narcotrafic.

L’opération la plus importante s’est déroulée le 8 octobre dans l’océan Atlantique. Un bâtiment de la Marine nationale a intercepté un navire de pêche naviguant sans pavillon, alors qu’il avait entamé une traversée transatlantique. Lors de l’inspection, les militaires ont découvert 150 ballots contenant une substance testée positive à la cocaïne, pour un poids total de 5 292 kilogrammes. À la demande du parquet, le navire, sa cargaison et les cinq membres de son équipage ont été conduits à Fort-de-France, en Martinique. Les suspects ont ensuite été placés en garde à vue par les enquêteurs de l’Office antistupéfiants, au sein de son antenne Caraïbes. L’enquête devra notamment permettre de déterminer l’origine de la cargaison, sa destination et les éventuelles responsabilités des personnes interpellées. Les autorités n’ont pas communiqué d’estimation officielle de la valeur marchande des produits saisis. Avec plus de cinq tonnes de cocaïne interceptées en une seule opération, cette intervention constitue néanmoins un résultat majeur pour les services français. Elle souligne aussi l’utilisation persistante de bateaux de pêche dans les circuits de transport clandestin, ces navires pouvant être employés pour déplacer d’importantes quantités de drogue sur de longues distances.

Trois interceptions en dix jours grâce à la coopération internationale

Deux autres opérations ont été réalisées en mer des Caraïbes, les 4 et 13 octobre, dans le cadre d’une coopération avec les autorités de pays partenaires. La première a permis à une frégate française, appuyée par son hélicoptère embarqué et avec le concours de la marine colombienne, d’intercepter une embarcation rapide de type « go-fast » naviguant sans pavillon. Les militaires y ont découvert seize ballots contenant de la cocaïne. Neuf jours plus tard, un navire de pêche battant pavillon vénézuélien a fait l’objet d’un contrôle, avec l’accord de l’État du pavillon conformément aux dispositions internationales applicables. Cette intervention a permis de découvrir 166 ballots de cocaïne et de marijuana. Au total, ces deux opérations ont abouti à la saisie de 1 589 kilogrammes de cocaïne et de 1 727 kilogrammes de marijuana, soit plus de 3,3 tonnes de stupéfiants supplémentaires. Contrairement à l’interception réalisée dans l’Atlantique, les équipages, les navires et les marchandises saisis dans ces deux dossiers ont été remis aux autorités colombiennes et vénézuéliennes compétentes. Cette répartition des suites judiciaires illustre la dimension internationale de la lutte contre les trafics maritimes, qui repose sur des accords de coopération et sur le respect des règles du droit de la mer.

Ces résultats mettent en lumière l’importance stratégique des Antilles françaises dans la surveillance des routes du narcotrafic. La proximité géographique avec l’Amérique du Sud, où se trouvent plusieurs grandes zones de production de cocaïne, expose particulièrement les espaces maritimes caribéens au passage des réseaux criminels. Les trafiquants cherchent à rejoindre les marchés de consommation d’Amérique du Nord et d’Europe en empruntant des itinéraires parfois très éloignés des côtes. Face à ces organisations, les forces françaises combinent patrouilles navales, moyens aériens, renseignement et coopération avec les marines étrangères. Les saisies réalisées début octobre démontrent l’efficacité de cette coordination, même si elles ne permettent pas, à elles seules, de mesurer l’ensemble des flux de stupéfiants transitant dans la région. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a salué le professionnalisme des équipages engagés et rappelé que leurs interventions s’inscrivaient dans le respect du droit international. Pour la Martinique et les autres territoires français des Caraïbes, ces opérations présentent un enjeu qui dépasse la seule interception de marchandises illégales. Elles participent à la protection des espaces maritimes, à la coopération régionale et à la lutte contre des réseaux criminels dont les activités peuvent alimenter la violence et la corruption. Avec plus de 8,6 tonnes de drogue retirées des circuits de trafic en dix jours, la Marine nationale confirme son rôle de premier plan dans cette mission de sécurité.