Pete Doherty révèle en plein concert qu’il risque l’amputation

Lors d’un concert à Munich, Pete Doherty, chanteur des Libertines, a révélé à ses fans qu’il risquait de perdre ses orteils s’il ne modifiait pas son mode de vie. Diagnostiqué diabétique de type 2 en 2024, il a déclaré : « J’ai vu le médecin aujourd’hui et il m’a dit que je devais rester assis autant que possible, sinon je risque de perdre mes orteils. Je dois me ménager. »

Connu pour ses excès passés, Pete Doherty a cessé sa consommation d’alcool et de drogues, mais doit désormais suivre un régime strict, limiter sa consommation d’alcool et surveiller son taux de glucose. Il a confié : « J’ai abandonné les principaux poisons et ma santé s’est améliorée. »

Le diabète de type 2 peut entraîner des complications sévères, telles que des lésions nerveuses et une mauvaise circulation sanguine, augmentant le risque d’ulcération, d’infection et, dans les cas les plus graves, d’amputation. D’où l’importance pour Pete Doherty d’adopter un mode de vie plus sain…