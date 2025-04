Mystérieux filaments autour d’un trou noir : un nouveau défi pour les astronomes

Une découverte aussi spectaculaire qu’intrigante vient bouleverser notre compréhension du cœur de la Voie lactée. Des chercheurs, à l’aide du réseau ALMA, ont mis en évidence d’étranges filaments situés à proximité du trou noir supermassif central, Sagittarius A*. Ces structures inédites remettent en question certaines hypothèses fondamentales sur le comportement du gaz et de la matière dans cette zone extrême de notre galaxie.

Des structures fines et incomprises dans un ballet cosmique

Au cœur de la zone moléculaire centrale – connue pour son activité frénétique – les observations d’ALMA ont révélé des filaments très fins, formés dans des conditions encore inexpliquées. Contrairement aux filaments denses classiques, ceux-ci ne semblent pas maintenir un équilibre hydrostatique. Leur forme, leur composition, et leur interaction avec les ondes de choc suggèrent un processus de formation totalement différent. Les scientifiques les soupçonnent d’émerger lors de collisions violentes entre ondes de choc et nuages moléculaires. En analysant des molécules comme le méthanol ou le monoxyde de silicium, les chercheurs ont observé que ces interactions généraient des émissions inédites et riches en composés organiques. Ces éléments pourraient former des grains de poussière et ainsi participer à un cycle de destruction et de reformation du gaz.

Des tornades cosmiques qui bousculent les modèles établis

Ces filaments, décrits comme des « tornades galactiques » par certains, ouvrent une nouvelle piste de réflexion sur les dynamiques profondes qui structurent notre galaxie. Inclassables pour l’instant, ils pourraient constituer une nouvelle famille de structures astrophysiques. Leur existence soulève de nombreuses questions, notamment sur leur lien éventuel avec des phénomènes plus vastes comme les Bulles de Fermi. Les scientifiques espèrent que de futures campagnes d’observation avec ALMA permettront d’affiner les analyses moléculaires et de cartographier plus largement cette région du centre galactique. Une chose est sûre : ces filaments, aussi fascinants qu’inattendus, rappellent à quel point le cosmos conserve encore ses secrets.