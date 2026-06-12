Le rappeur marocain Dystinct entre dans le Guinness des records

Iliass Mansouri, connu sous le nom de scène Dystinct, vient d’être intronisé dans le célèbre Guinness World Records. Cette consécration internationale récompense les performances remarquables de ses titres dans les classements de Billboard Arabia. Né le 9 septembre 1998 à Mortsel en Belgique de parents marocains originaires du Rif, le jeune artiste de 26 ans s’impose désormais comme l’un des chanteurs les plus influents du Maghreb et figure parmi les artistes les plus écoutés dans la région MENA ainsi qu’en Europe.

D’Amsterdam aux sommets arabes

Le parcours de Dystinct commence véritablement en 2019, lorsqu’à dix-huit ans il quitte la Belgique pour Amsterdam et signe avec le label Avalon Music. Son tube Ya La Laa franchit rapidement la barre des 50 millions de vues, marquant son entrée fracassante sur la scène du rap néerlandais. Après la sortie de son premier album Mon Voyage en 2021, principalement en néerlandais, l’artiste opère un virage stratégique en convertissant sa musique vers l’arabe marocain. Cette transition porte ses fruits avec le succès de Ghazali en 2022.

Un héritage familial musical

Son second album Layali, sorti en 2023, confirme cette orientation musicale qui lui permet aujourd’hui de toucher un public bien plus large que ses débuts flamands. Fils de chanteur, Iliass Mansouri a abandonné sa passion initiale pour le football qu’il pratiquait à Dageraadplaats près du quartier de Zurenborg à Anvers, pour suivre les traces paternelles. Cette décision s’avère aujourd’hui payante avec une reconnaissance mondiale qui couronne une ascension fulgurante.