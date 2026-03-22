Municipales Saint-Ouen : Karim Bouamrane (PS) réélu maire

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Saint-Ouen-sur-Seine, le maire sortant socialiste Karim Bouamrane est réélu selon les informations communiquées par la mairie. Il conserve ainsi la tête de cette commune de Seine-Saint-Denis et entame un nouveau mandat.