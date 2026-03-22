Politique Municipales 2026

Municipales Saint-Ouen : Karim Bouamrane (PS) réélu maire

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Saint-Ouen : Karim Bouamrane (PS) réélu maire PS
Municipales Saint-Ouen : Karim Bouamrane (PS) réélu maire

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Saint-Ouen-sur-Seine, le maire sortant socialiste Karim Bouamrane est réélu selon les informations communiquées par la mairie. Il conserve ainsi la tête de cette commune de Seine-Saint-Denis et entame un nouveau mandat.

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