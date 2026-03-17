Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les tensions autour des alliances en vue du second tour.

À Marseille, une manifestation s’est tenue lundi soir devant le QG de campagne du maire sortant Benoît Payan pour réclamer une union de la gauche. Pour l’heure, l’édile socialiste a écarté cette option, reprochant au candidat de La France insoumise Sébastien Delogu une campagne jugée agressive. Benoît Payan a déjà déposé sa liste pour le second tour prévu le 22 mars, tout en pouvant encore la modifier jusqu’à mardi 18 heures. De son côté, Sébastien Delogu refuse de se retirer en l’absence d’accord, maintenant ainsi la pression sur le maire sortant dans un contexte de forte incertitude à gauche.