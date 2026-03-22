Politique Municipales 2026

Municipales Lyon : Grégory Doucet revendique sa victoire

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Lyon : Grégory Doucet revendique sa victoire
Municipales Lyon : Grégory Doucet revendique sa victoire

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Lyon, selon les premières estimations Ifop-Fiducial, le maire sortant écologiste Grégory Doucet est donné vainqueur du second tour avec 50,4 % des suffrages, devant Jean-Michel Aulas (divers centre), crédité de 49,6%. Déjà arrivé en tête au premier tour, l’édile semble en mesure de conserver la mairie et de décrocher un nouveau mandat à la tête de la capitale des Gaules.

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