Municipales Grenoble : Laurence Ruffin (écologiste) donnée gagnante face à Alain Carignon

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.
À Grenoble, l’écologiste Laurence Ruffin est donnée gagnante selon les premières tendances, devant le candidat LR Alain Carignon. Ce dernier a reconnu que la dynamique ne lui était pas favorable, laissant entrevoir une victoire des écologistes dans la ville iséroise, sous réserve de la confirmation officielle des résultats.
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