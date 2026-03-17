Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les faits marquants qui émergent dans plusieurs villes après le premier tour.

À Gap, le parquet a ouvert une enquête visant Yannick Magnier, colistier du Rassemblement national, après la diffusion d’une vidéo controversée. Selon le procureur de la République, les images comporteraient des propos susceptibles de relever de l’apologie de crimes contre l’humanité, de la provocation à la haine raciale et de l’injure publique en raison de l’origine. Le candidat, placé en 15e position sur la liste RN, y tiendrait notamment des propos antisémites et ferait référence au nazisme. L’enquête devra désormais déterminer l’origine exacte des propos et identifier leurs auteurs.