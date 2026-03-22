Municipales Brest : Stéphane Roudaut donné vainqueur face au maire sortant François Cuillandre

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.
À Brest, dans le Finistère, les premières tendances donnent Stéphane Roudaut vainqueur face au maire sortant socialiste François Cuillandre. Arrivé en tête dès le premier tour avec environ 30 % des voix, le candidat divers droite avait pris l’avantage sur l’édile en place, crédité d’environ 23,8 %, dans une élection marquée par une forte fragmentation de la gauche
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