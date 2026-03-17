Politique Municipales 2026

Municipales Aubervilliers : la gauche unie derrière Sofienne Karroumi pour le second tour

17 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Aubervilliers : la gauche unie derrière Sofienne Karroumi pour le second tour
Municipales Aubervilliers : la gauche unie derrière Sofienne Karroumi pour le second tour

Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les alliances conclues en vue du second tour dans plusieurs villes.

À Aubervilliers, une liste commune de gauche a été actée autour de Sofienne Karroumi, arrivé en deuxième position au premier tour avec 25,56 % des voix. Cette alliance regroupe notamment Nabila Djebbari, soutenue par les écologistes (21,48 %), qui occupera la deuxième place, ainsi que Guillaume Lescaut (20,46 %), en troisième position. Leur objectif est de battre la maire sortante Karine Franclet, arrivée en tête avec 26,01 % des suffrages. Baptisée « La liste unie pour faire gagner Aubervilliers », cette coalition doit être officiellement déposée ce mardi 17 mars.

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