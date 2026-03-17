Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les alliances conclues en vue du second tour dans plusieurs villes.

À Aubervilliers, une liste commune de gauche a été actée autour de Sofienne Karroumi, arrivé en deuxième position au premier tour avec 25,56 % des voix. Cette alliance regroupe notamment Nabila Djebbari, soutenue par les écologistes (21,48 %), qui occupera la deuxième place, ainsi que Guillaume Lescaut (20,46 %), en troisième position. Leur objectif est de battre la maire sortante Karine Franclet, arrivée en tête avec 26,01 % des suffrages. Baptisée « La liste unie pour faire gagner Aubervilliers », cette coalition doit être officiellement déposée ce mardi 17 mars.