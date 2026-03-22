Municipales Angers : Christophe Béchu réélu maire face à la gauche

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Angers, le maire sortant Christophe Béchu, membre d’Horizons, est réélu face à une liste de gauche. Il conserve ainsi la tête de la ville de Maine-et-Loire et entame un nouveau mandat à l’issue de ce scrutin.