Accusé d’opportunisme, Christian Estrosi refusé à l’entrée de la prière de l’Aïd à Nice

Christian Estrosi, s’est vu refuser l’accès à la prière de l’Aïd organisée au Palais des expositions. L’élu, qui ne figurait pas parmi les invités, se serait présenté sur place de manière impromptue avant d’être stoppé par les organisateurs de l’événement.

Une présence jugée inappropriée par les organisateurs

D’après Nice-Matin, les responsables de l’organisation ont justifié ce refus en rappelant le caractère strictement religieux du rassemblement. « Ce n’est pas une prière politique », a déclaré l’imam en charge de la cérémonie, dénonçant dans le même temps toute tentative d’instrumentalisation. La décision de ne pas laisser entrer le maire est, selon eux, une volonté de préserver la nature spirituelle de l’événement.

Estrosi dans le dur

La campagne est particulièrement délicate pour Christian Estrosi, pris dans une dynamique politique défavorable à Nice. Fragilisé par la polémique des « têtes de porc », qui a alimenté les critiques en pleine séquence électorale, le maire sortant voit également sa position affaiblie dans les urnes.

Lors du premier tour des élections municipales, il est nettement distancé par Éric Ciotti, arrivé en tête avec 43,43% des voix, contre 30,92% pour Estrosi. Cet écart de plus de 12 points confirme un très gros recul du sortant et installe un rapport de force défavorable à l’approche du second tour.

Visiblement aux abois, christian semble prêt à tout pour conserver sa municipalité. Une mission qui semble aujourd’hui de plus en plus impossible…