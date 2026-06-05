Xi Jinping en Corée du Nord : Pékin veut reprendre la main face au rapprochement entre Kim Jong Un et Moscou

Le président chinois Xi Jinping effectuera une visite officielle de deux jours en Corée du Nord à partir du 8 juin, a annoncé Pékin vendredi. Il s’agira de son premier déplacement dans le pays depuis près de sept ans, un voyage hautement symbolique qui souligne l’importance stratégique que la Chine continue d’accorder à son unique allié lié par un traité de défense.

Cette visite intervient alors que Pékin cherche à renforcer ses relations avec Kim Jong Un. Depuis la pandémie de COVID-19, les échanges entre les deux pays avaient fortement ralenti. Dans le même temps, la Corée du Nord s’est rapprochée de la Russie, fournissant des armes et des troupes pour soutenir l’effort militaire de Moscou en Ukraine, selon les accusations occidentales.

Pour plusieurs analystes, ce déplacement vise également à rappeler le rôle central de la Chine dans la péninsule coréenne. Selon le chercheur John Delury, le message envoyé par Pékin est clair : la Chine entend demeurer le principal partenaire et interlocuteur de Pyongyang, malgré l’influence grandissante de la Russie dans le pays.

L’annonce survient quelques semaines après une intense activité diplomatique de Xi Jinping, qui a reçu à Pékin le président américain Donald Trump ainsi que le président russe Vladimir Putin. Ce voyage en Corée du Nord apparaît ainsi comme une nouvelle étape dans la stratégie régionale du dirigeant chinois.

Ces derniers mois, les signes de réchauffement entre Pékin et Pyongyang se sont multipliés. Les liaisons ferroviaires de voyageurs entre les deux capitales ont repris en mars après six années d’interruption liées à la pandémie. De son côté, Air China a rétabli ses vols entre les deux pays.

La visite de Xi Jinping intervient également dans un contexte de tensions persistantes autour du programme nucléaire nord-coréen. Peu avant l’annonce du déplacement, Kim Jong Un avait appelé à poursuivre le développement de l’arsenal nucléaire de son pays. Les discussions entre les deux dirigeants seront donc suivies de près par les puissances régionales et occidentales, qui cherchent à évaluer l’évolution des équilibres stratégiques en Asie du Nord-Est.