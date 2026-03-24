Washington évoque des « avancées majeures » dans les discussions avec Téhéran

Le président américain Donald Trump a affirmé que des progrès significatifs avaient été réalisés dans les discussions en cours entre les États-Unis et l’Iran, évoquant des « points d’accord majeurs » susceptibles d’ouvrir la voie à un règlement du conflit.

Selon le chef de la Maison Blanche, des échanges ont eu lieu récemment entre des représentants américains et iraniens, menés notamment par son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et son proche conseiller Jared Kushner.

« Nous avons eu des discussions très constructives (…) nous avons des points d’accord, des points majeurs, je dirais même presque tous les points d’accord », a déclaré Donald Trump devant la presse.

Le président américain a également estimé qu’un accord pourrait être conclu prochainement, soulignant que l’Iran semblait désormais « sérieux » dans les négociations.

Ces déclarations interviennent alors que Washington a décidé de reporter temporairement d’éventuelles frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes, signe d’une volonté de privilégier la voie diplomatique.

Les discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours, dans un contexte de fortes tensions régionales liées à la guerre impliquant l’Iran.

Si un accord venait à être trouvé, il pourrait marquer un tournant majeur dans le conflit et contribuer à apaiser les marchés internationaux, particulièrement sensibles aux risques pesant sur l’approvisionnement énergétique mondial.