Violences anti-immigration au Royaume-Uni : l’ONU se dit « consternée » par les attaques visant les minorités

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme s’est déclaré « consterné » par les violences qui ont éclaté ces derniers jours dans plusieurs régions du Royaume-Uni, notamment en Irlande du Nord, où des émeutes anti-immigration ont visé des minorités ethniques et des résidents étrangers.

Les troubles ont débuté après une attaque au couteau survenue à Belfast. Un ressortissant soudanais a été inculpé pour tentative de meurtre dans cette affaire, un événement qui a rapidement provoqué une vague de tensions et de manifestations dans certains quartiers de la ville.

Mardi, des groupes d’émeutiers ont incendié des maisons et des véhicules appartenant à des membres de communautés minoritaires. Plusieurs incidents ont également visé des habitants étrangers, alimentant les accusations de violences à caractère raciste formulées par les autorités et les organisations de défense des droits humains.

Face à la persistance des troubles, la police nord-irlandaise a déployé des canons à eau pour disperser les manifestants lors d’une deuxième nuit consécutive de violences. Les forces de l’ordre ont indiqué que certaines actions semblaient coordonnées et ont renforcé leur présence dans les zones les plus touchées.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a exprimé sa profonde inquiétude face à cette escalade, rappelant l’importance de protéger les communautés vulnérables et de lutter contre toute forme de haine ou de discrimination. L’organisation a appelé au respect de l’État de droit et à la prévention de nouvelles violences.

Ces événements interviennent dans un contexte de débat particulièrement tendu sur l’immigration au Royaume-Uni. Les autorités britanniques cherchent désormais à rétablir le calme tout en poursuivant les enquêtes sur les attaques et les actes de vandalisme commis au cours des derniers jours.