Venezuela : la pénurie de dollars pousse les entreprises à augmenter leurs prix et à recourir aux cryptomonnaies

La pénurie persistante de dollars au Venezuela complique fortement l’activité des petites et moyennes entreprises, contraintes d’augmenter leurs prix et de chercher des alternatives pour maintenir leur production.

Dans un contexte d’accès limité aux devises étrangères, de nombreux entrepreneurs peinent à importer les matières premières nécessaires à leur activité. Le système officiel d’attribution de dollars, jugé opaque, favorise les grandes entreprises, laissant les PME en difficulté.

Faute d’accès au marché officiel, beaucoup se tournent vers le marché parallèle pour obtenir des dollars, souvent à des taux bien moins avantageux. Cette situation renchérit les coûts de production et se répercute directement sur les prix pour les consommateurs.

L’instabilité du bolivar aggrave encore ces difficultés. La monnaie locale perd continuellement de sa valeur, rendant la gestion financière incertaine et compliquant la planification des entreprises.

Face à ces contraintes, certaines entreprises se tournent vers les cryptomonnaies pour contourner les restrictions et faciliter les transactions internationales. Une solution qui reste toutefois marginale et risquée, mais parfois indispensable.

Selon les analystes, les fonds disponibles en devises devraient reculer en 2026, accentuant la pression sur le tissu économique.

Cette pénurie de dollars menace ainsi la fragile reprise économique du pays, où les PME jouent un rôle central dans la production et l’approvisionnement.

Dans ce contexte, l’accès aux devises reste un enjeu clé pour la stabilité économique du Venezuela, alors que les déséquilibres structurels persistent.